به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری در خطبههای این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی(ص) برگزار شد، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی، گفت: بخش مهمی از سخنان معظمله ناظر بر التیام زخمهای ناشی از حوادث اخیر و جلوگیری از سوءاستفاده دشمن از موضوع جانباختگان برای تداوم ناامنیها بود.
وی اظهار کرد: رهبر انقلاب بر ضرورت تفکیک صف تروریستها از سایر جانباختگان تأکید کردند و فرمودند بخشی از کشتهشدگان، افرادی بودند که با سرویسهای جاسوسی بیگانه از جمله موساد ارتباط داشته و آموزش دیده بودند. به گفته ایشان، برخی از این عناصر در جریان اقدامات امنیتی از بین رفتند و تعدادی نیز دستگیر شدهاند.
امام جمعه قزوین افزود: در میان جانباختگان، جمعی از مدافعان امنیت از نیروهای بسیج، فراجا و سپاه پاسداران حضور داشتند که از برترین شهدا محسوب میشوند. همچنین شماری از افراد نیز در زمره فریبخوردگان یا رهگذران بودند که با نگاه رأفت اسلامی، شهید نامیده شدند و نظام جمهوری اسلامی حمایتهای لازم را از خانوادههای آنان به عمل خواهد آورد.
وی در ادامه به محور دوم بیانات رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: معظمله بر تقویت بازدارندگی و تثبیت شکست نظامی دشمن تأکید کردند. پیشتر نیز هشدار داده بودند که هرگونه ماجراجویی جدید آمریکا میتواند به درگیری گسترده در منطقه بینجامد و جبهه مقاومت وارد عمل خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب تصریح کردند جمهوری اسلامی ایران بهتنهایی نیز توان مقابله با آمریکا را دارد. در حالی که مقامات آمریکایی از قدرت نظامی خود سخن میگویند، این توان وجود دارد که همان قدرت به شکلی کوبنده پاسخ بگیرد. به گفته وی، هرچند ناوهای هواپیمابر ابزارهای خطرناکی هستند، اما ابزارهایی که میتوانند آنها را هدف قرار دهند نیز در اختیار جبهه مقابل قرار دارد.
آیتالله مظفری با اشاره به داستان ابرهه و سپاه فیل، بیان کرد: تاریخ نشان داده اتکای صرف به تجهیزات و قدرت ظاهری ضامن پیروزی نیست و اگر اراده الهی بر امری قرار گیرد، معادلات به گونهای دیگر رقم خواهد خورد.
وی تأکید کرد: پشتوانه جمهوری اسلامی، علاوه بر قدرت الهی، حمایت مردم است و نظام از مردم جدا نیست. چنین پشتوانهای، عامل اصلی اقتدار و تداوم نظام به شمار میرود.
امام جمعه قزوین محور سوم بیانات رهبر معظم انقلاب را شفافسازی درباره موضوع مذاکرات عنوان کرد و گفت: رهبر انقلاب مذاکره را ابزاری در خدمت تأمین منافع ملی دانستند و تصریح کردند هرگونه گفتوگو باید با اقتدار و حفظ عزت کشور انجام شود. به گفته وی، حتی برخی سیاستمداران غربی نیز اذعان دارند که آمریکا ناگزیر از پذیرش مذاکره با ایران است.
وی ادامه داد: مذاکرهای که از موضع قدرت و بدون عقبنشینی از اصول صورت گیرد، مایه افتخار است و جمهوری اسلامی از چنین رویکردی ابایی ندارد.
نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به تحولات جهانی، مدعی شد نشانههای متعددی از افول قدرت آمریکا قابل مشاهده است و این کشور در حوزههای مختلف با چالشهای جدی مواجه شده است.
آیتالله مظفری در بخش دیگری از سخنان خود به رونمایی از موشک «خرمشهر ۴» توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: این موشک راهبردی با برخورداری از سامانه هدایت پیشرفته، سرعت بالا و قدرت مانور در مرحله پایانی مسیر، توانایی هدفگیری همزمان چند هدف را دارد و نمونهای از پیشرفتهای دفاعی کشور به شمار میرود.
وی همچنین رزمایش کنترل هوشمند تنگه هرمز را جلوهای دیگر از آمادگی و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: این اقدامات بیانگر توان دفاعی کشور و اتکای نظام به ظرفیتهای داخلی است.
امام جمعه قزوین در پایان تأکید کرد: انسجام ملی، هوشیاری در برابر توطئههای دشمن و تقویت توان بازدارندگی، سه مؤلفه اصلی عبور از شرایط حساس کنونی است.
