امام جمعه چابهار: دشمن با جنگ شناختی در فضای مجازی به میدان آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمد موسوی در خطبههای این هفته نماز جمعه چابهار، ماه مبارک رمضان را فرصتی برای پالایش جان و اصلاح درون دانست و تأکید کرد: روزه تنها به ترک خوردن و آشامیدن نیست، بلکه باید زمینهساز تغییر مثبت در رفتار و اخلاق انسان شود.
امام جمعه چابهار با بیان اینکه نفس سرکش بزرگترین مانع در مسیر روزهداری واقعی است، از مؤمنان خواست: دستکم یک رذیلت اخلاقی را از خود دور سازند یا یک صفت نیک را در خویش پدید آورند و با انس روزانه با قرآن، زمینه رستگاری خود را فراهم کنند.
وی با تأکید بر کمک به نیازمندان در این ماه گفت: خداوند انسان را به فقر و غنا میآزماید و آنچه داریم از لطف اوست؛ بنابراین باید نسبت به والدین، خویشاوندان، کودکان و به ویژه یتیمان مهربانتر باشیم و خاطراتی نیک از رمضان بر جای گذاریم.
حجتالاسلام موسوی با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین(ع) تصریح کرد: خداوند بندگانش را به وسیله نماز، زکات و روزه از آسیب دشمن محفوظ میدارد و اگر خواهان مصونیت الهی هستیم، باید با این سه عمل انس بگیریم.
خطیب جمعه چابهار سالروز نخستین انتخاب فقهای شورای نگهبان را گرامی داشت و این شورا را برکتی برای نظارت بر تطابق قوانین با معیارهای اسلامی دانست که مسیر کشور را در چارچوب ارزشهای دینی استوار نگه میدارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدات اخیر دشمن، به ویژه آمریکا، گفت دشمن از جنگ نظامی تا جنگ رسانهای و روانی علیه ملت ایران به میدان آمده، اما ملت بصیر ایران هیچگاه فریب این نقشهها را نخواهد خورد، چرا که رهبری آگاه و مقتدر دارد.
امام جمعه چابهار با بیان اینکه دشمنی با اسلام بیسابقه نیست، افزود: امروز دشمن با جنگ شناختی در فضای مجازی، ذهن و ایمان جوانان را هدف گرفته است و وظیفه ماست که با آگاهی و بصیرت از رهبر و آرمانهای الهی دفاع کنیم.
نظر شما