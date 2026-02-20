سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راه اصفهان-کوهپایه حین کنترل و پایش خودروهای عبوری در محور فرودگاه، یک دستگاه سواری دانگ‌فنگ را که بیش از ۳۵ میلیون تومان خلافی داشت، شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: بررسی سوابق این خودرو نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تخلفات ثبت‌شده مربوط به سرعت غیرمجاز بوده است که این موضوع نقش مستقیمی در افزایش خطرات جاده‌ای دارد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: رانندگان با رعایت سرعت مطمئنه و پرداخت به‌موقع جرایم رانندگی، علاوه بر جلوگیری از توقیف خودرو، می‌توانند سهم مؤثری در ارتقای ایمنی ترافیک و کاهش حوادث جاده‌ای داشته باشند.