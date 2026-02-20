تأکید امام جمعه اهرم بر جهاد تبیین و حل مشکلات معیشتی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های نماز جمعه اهرم، ماه رمضان را ماه بندگی، قیام و بهره‌مندی از فرصت‌های معنوی دانست و با اشاره به عظمت شب قدر اظهار کرد: بر اساس روایات، برترین عمل در این ماه «پرهیز از محارم الهی» و مراقبت از گفتار، نگاه و رفتار است.

وی با دعوت مردم به بهره‌گیری از فرصت‌های پایانی سال برای کمک به نیازمندان و کودکان بی‌سرپرست، خواستار تقویت همدلی در مساجد و نمازهای جمعه شد تا جامعه مؤمنان در کنار اقشار آسیب‌پذیر باشد.

امام جمعه اهرم با اشاره به سوم اسفند و کودتای ۱۲۹۹، عملکرد حکومت رضاخان را مورد انتقاد قرار داد و آن دوره را همراه با سرکوب، مصادره اموال و فشار بر عشایر و مخالفان توصیف کرد. وی با بیان اینکه برخی جریان‌ها در فضای مجازی تلاش دارند چهره‌ای متفاوت از آن دوره ارائه دهند، تأکید کرد: مقابله با تحریف تاریخی نیازمند جهاد تبیین و روشنگری مستمر است.

پهلوزاده همچنین با اشاره به مواضع اخیر رهبر انقلاب در برابر تهدیدات آمریکا، بر ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تحریم‌ها تأکید کرد و گفت: تجربه‌های تاریخی نشان داده ملت ایران در برابر تهدید و فشار عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی در پایان با تأکید بر حفظ وحدت، تقویت ایمان و حل مشکلات داخلی، خاطرنشان کرد: ملت ایران مسیر مقاومت و حفظ دستاوردهای انقلاب را ادامه خواهد داد و از تهدیدها هراسی ندارد.

