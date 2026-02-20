  1. استانها
  2. بوشهر
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۴۹

محمدی: ایستادگی آگاهانه زمینه‌ساز نصرت در میدان زندگی است

گناوه – رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه، به آیه ۲۵۰ سوره بقره اشاره کرد و گفت: ایستادگی آگاهانه زمینه‌ساز نصرت در میدان زندگی است.

حجت‌الاسلام علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دومین آیه از طرح قرآنی «زندگی با آیه‌ها»، ویژه ماه مبارک رمضان به آیه ۲۵۰ سوره بقره اشاره کرد و گفت: این آیه یکی از زیباترین نمونه‌های قرآن برای تبیین مفهوم «نصرت و پیروزی» است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه، افزود: اگرچه این آیه در بستر نبرد تاریخی طالوت و جالوت نازل شده، اما پیام آن فراتر از یک جنگ نظامی است و تمام عرصه‌های زندگی انسان را دربرمی‌گیرد.

حجت‌الاسلام محمدی با بیان اینکه نصرت واقعی تنها از طریق اتصال مستقیم به منبع قدرت یعنی خداوند حاصل می‌شود، ادامه داد: مؤمنان در مواجهه با جالوت و سپاهش، پیش از درخواست پیروزی، از خداوند صبر و ثبات قدم خواستند. این ترتیب نشان می‌دهد پیروزی حقیقی از درون انسان و تقویت روح او آغاز می‌شود، نه تکیه صرف بر ابزارهای ظاهری مانند علم، پول یا قدرت.

وی تصریح کرد: صبر در این آیه معنای تحمل صرف ندارد، بلکه شامل ایستادگی آگاهانه، حفظ مسیر حق و نلغزیدن در شرایط دشوار است و ثبات قدم نیز به معنای عدم عقب‌نشینی در میانه راه است.

وی گفت: پیروزی پایدار زمانی به دست می‌آید که انسان ابتدا ابعاد روحی خود را تقویت کند و سپس با توکل و استقامت، میدان‌های زندگی را مدیریت نماید.

حجت‌الاسلام محمدی در پایان تأکید کرد: پیام آیه ۲۵۰ سوره بقره روشن است؛ پیش از هر نبردی در زندگی، ابتدا از خداوند صبر بخواهیم، زیرا نصرت واقعی با استقامت، ثبات قدم و اتصال به خداوند رقم می‌خورد.

کد خبر 6754595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها