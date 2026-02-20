حجت‌الاسلام علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دومین آیه از طرح قرآنی «زندگی با آیه‌ها»، ویژه ماه مبارک رمضان به آیه ۲۵۰ سوره بقره اشاره کرد و گفت: این آیه یکی از زیباترین نمونه‌های قرآن برای تبیین مفهوم «نصرت و پیروزی» است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناوه، افزود: اگرچه این آیه در بستر نبرد تاریخی طالوت و جالوت نازل شده، اما پیام آن فراتر از یک جنگ نظامی است و تمام عرصه‌های زندگی انسان را دربرمی‌گیرد.

حجت‌الاسلام محمدی با بیان اینکه نصرت واقعی تنها از طریق اتصال مستقیم به منبع قدرت یعنی خداوند حاصل می‌شود، ادامه داد: مؤمنان در مواجهه با جالوت و سپاهش، پیش از درخواست پیروزی، از خداوند صبر و ثبات قدم خواستند. این ترتیب نشان می‌دهد پیروزی حقیقی از درون انسان و تقویت روح او آغاز می‌شود، نه تکیه صرف بر ابزارهای ظاهری مانند علم، پول یا قدرت.

وی تصریح کرد: صبر در این آیه معنای تحمل صرف ندارد، بلکه شامل ایستادگی آگاهانه، حفظ مسیر حق و نلغزیدن در شرایط دشوار است و ثبات قدم نیز به معنای عدم عقب‌نشینی در میانه راه است.

وی گفت: پیروزی پایدار زمانی به دست می‌آید که انسان ابتدا ابعاد روحی خود را تقویت کند و سپس با توکل و استقامت، میدان‌های زندگی را مدیریت نماید.

حجت‌الاسلام محمدی در پایان تأکید کرد: پیام آیه ۲۵۰ سوره بقره روشن است؛ پیش از هر نبردی در زندگی، ابتدا از خداوند صبر بخواهیم، زیرا نصرت واقعی با استقامت، ثبات قدم و اتصال به خداوند رقم می‌خورد.