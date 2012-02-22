به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با همکاری بنیاد فردوسی به مناسبت ثبت هزاره شاهنامه در یونسکو و آغاز هزاره دوم شاهنامه، هفتمین نشست تخصصی متن‌خوانی شاهنامه را روز دوشنبه 8 اسفند از ساعت 15 در تالار گردهمایی این انجمن برگزار می‌کند.

معاونت پژوهشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در راستای گرامیداشت یاد و نام حکیم ابوالقاسم فردوسی، این بزرگمرد تاریخ ایران و تاثیر شگرف شاهنامه فردوسی بر فرهنگ و ادب فارسی، هفتمین نشست‌ تخصصی متن‌خوانی شاهنامه را با سخنرانی دکتر نصرت‌الهز رستگار، عضو هیات علمی آکادمی علوم اتریش و دانشگاه وین و عضو امنای بنیاد فردوسی با موضوع «متن‌شناسی شاهنامه» و دکتر محمدحسین توسی‌وند، رییس بنیاد فردوسی با موضوع «سبب‌شناسی کیفیت حضور فرهنگ فردوسی در روزگار ما» برگزار می‌کند.

دوره تخصصی متن‌خوانی شاهنامه از سلسله نشست‌های علمی ـ آموزشی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، هر هفته دوشنبه‌ها از ساعت 15 تا 17 در تالار گردهمایی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به نشانی خیابان ولی‌عصر، پایین‌تر از خیابان جمهوری، پل‌ امیر بهادر، خیابان سرگرد بشیری، شماره 71 برگزار خواهد شد.

حضور در این نشست‌های علمی آموزشی برای همه پژوهشگران و دوستداران ادب فارسی آزاد است.