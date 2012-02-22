به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، در پاسخ به سئوالی درباره حکم پول دادن و پول گرفتن برای رأی جمع کردن تأکید کرد: رأی دادن مانند نماز وظیفه است.



وی تاکید کرد: کسانی که برای رأی جمع کردن پول می‌دهند و می‌گیرند این کار حرام است.



استاد برجسته حوزه علمیه قم تأکید کرد: اگر کاندیدا اصلح نباشد این کار حرام اندر حرام است و البته در این باره من مطالب مفصل تری دارم که در فرصت‌های آینده به آن خواهم پرداخت.



وی در ادامه گفت: آیا درست که ما نماز که می‌خوانیم به عنوان وظیفه پول هم بگیریم؛ پول دادن هم برای رأی این گونه و حرام است.



وی تاکید کرد: ما در نظام اسلامی هستیم و نباید مانند کشورهای غربی از هر راهی برای رأی جمع کردن وارد شویم؛ غربی‌ها با دزدان و مافیا دست به دست هم می‌دهند تا رأی بگیرند.