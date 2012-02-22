به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، در پاسخ به سئوالی درباره حکم پول دادن و پول گرفتن برای رأی جمع کردن تأکید کرد: رأی دادن مانند نماز وظیفه است.
وی تاکید کرد: کسانی که برای رأی جمع کردن پول میدهند و میگیرند این کار حرام است.
استاد برجسته حوزه علمیه قم تأکید کرد: اگر کاندیدا اصلح نباشد این کار حرام اندر حرام است و البته در این باره من مطالب مفصل تری دارم که در فرصتهای آینده به آن خواهم پرداخت.
وی در ادامه گفت: آیا درست که ما نماز که میخوانیم به عنوان وظیفه پول هم بگیریم؛ پول دادن هم برای رأی این گونه و حرام است.
وی تاکید کرد: ما در نظام اسلامی هستیم و نباید مانند کشورهای غربی از هر راهی برای رأی جمع کردن وارد شویم؛ غربیها با دزدان و مافیا دست به دست هم میدهند تا رأی بگیرند.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان پول دادن و پول گرفتن برای رأی را حرام اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، در پاسخ به سئوالی درباره حکم پول دادن و پول گرفتن برای رأی جمع کردن تأکید کرد: رأی دادن مانند نماز وظیفه است.
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