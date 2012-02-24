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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۲

سردار رحیمی خبر داد:

کاهش خودروهای پلاک مخدوش در محدوده طرح ترافیک

کاهش خودروهای پلاک مخدوش در محدوده طرح ترافیک

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: تعداد خودروهایی که برای ورود به محدوده طرح ترافیک پلاکهای خود را مخدوش می‌کنند پس از اجرایی شدن طرح برخورد با این خودروها از 150 خودرو در روز به 20 خودرو کاهش پیدا کرد.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که ماموران راهنمایی و رانندگی روزانه در 10 تا 30 نقطه از محدوده طرح ترافیک مستقر می شوند گفت: پس از اجرایی شدن این طرح تخلفات مخدوش کردن پلاک برای ورود به محدوه طرح ترافیک به شدت کاهش پیدا کرده است و از 150 خودرو به زیر 20 دستگاه رسیده است.

وی با اشاره به طرح خط کشی های ویژه برای تردد خودروهای سنگین در بزرگراههای پایتخت گفت: پیش بینی شده بود این طرح در بزرگراه آزادگان عملیاتی شود که به دلیل ساماندهی و آغاز احداث لاین تازه این بزرگراه این طرح تا پایان این پروژه متوقف شده است.

سردار رحیمی در مورد طرح محدودیت تردد موتورسیکلتها در محدوده بازار گفت: با توجه به پروژه پیاده راه سازی دراین محدوده محدودیتهایی اجرایی شده است اما برای موتور سیکلتهایی که در این محدوده اقدام به جا به جایی مسافر می کردند مسیرهای جایگزینی پیش بینی شده است.


 

کد مطلب 1542086

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