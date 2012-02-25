مسابقات بوکس قهرمانی خراسان شمالی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات جمعه شب 5 اسفند، با شرکت بوکسورهایی از سراسر استان در سه رده سنی و در 10 وزن مختلف در سالن هزار و 200 نفره شهید علیدخت بجنورد برگزار شد.

در پایان این رقابت ها و در بخش تیمی، بجنورد به مقام قهرمانی رسید، تیم های شیروان و اسفراین نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده سنی نوجوانان و در اوزان مختلف این مسابقات، آقایان لقمان ایزدی ، سعید رسولی و میثم قشلاقی هر سه از بجنورد و محمد جلالی از شیروان به مقام قهرمانی رسیدند.

در رده سنی جوانان، برات منصوری و فرزین کاهانی هر دو از شیروان با غلبه بر تمامی حریفان در جایگاه نخست ایستادند.

همچنین در رده بزرگسالان، آقایان یاسرامانی، پویا ناوی، مهدی دادور، دانیال یوسفی و افشین خسروی از بجنورد، رضا باقر پور، عنایت الله خاره و ابوالفضل قربانی از شیروان، و مهدی قوی دل از اسفراین به مقام قهرمانی رسیدند.

این رقابت ها در حکم انتخابی تیم استان بوده که در پایان بوکسورهای برتر به اردوی تیم بوکس خراسان شمالی دعوت شدند.

یادآور می شود: اردوی آمادگی تیم بوکس خراسان شمالی، جهت حضور در رقابت های قهرمانی کشور پس از تعیین سرمربی، در محل سالن صفای بجنورد برگزار می شود.

