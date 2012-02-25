رفع مشکلات نظام جدید آموزشی در بستک/ برخورد با متخلفان انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعتی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان بستک با تاکید بر حضور حداکثری فرهنگیان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: بزرگترین نیرو و عامل توسعه اقتصادی، نیروی انسانی است و ایجاد تعهد و پایبندی به اصول و تقویت جهاد اقتصادی باید در وجود این نیرو که عمدتاَ در اختیار آموزش و پرورش است تقویت شود و قطعاَ آموزش و پرورش شهرستان بستک نیز این روند را مورد توجه ویژه قرار خواهد داد.

وی تشویق و ترغیب فرهنگیان و دانش آموزان، توجه به زیر ساختها، برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری مسابقات مختلف، استفاده از سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و حمایت از طرح ها و ابتکارات را در آموزش و پرورش مورد تاکید قرار داد.

فرماندار بستک افزود: با توجه به اینکه شورای آموزش و پرورش وظیفه سنگینی را عهده دار است باید، آهنگ تلاش خود را در جهت ارائه خدمات فرهنگی معطوف و پرطنین کند.

وی بیان داشت: دانش آموزان این مرز و بوم کسانی هستند که آینده مملکت بردوش آنها خواهد بود از این رو تلاش در راستای اجرای صحیح تعلیم و تربیت امری ضروری است.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان بستک افزود: با توجه به تلاشهای دشمنان در براندازی اسلام و تفرقه افکنی بین امت اسلام، باید عزممان را در راستای آباد کردن میهنمان جزم کنیم تا به این وسیله بتوانیم زمینه رشد و بالندگی نونهالان و نوجوانان این مرز و بوم را فراهم نماییم و با همکاری آموزش و پرورش شاهد تحولات و پیشرفت اقتصادی تازه ای باشیم.

فرماندار شهرستان بستک از پیگیریهای انجام شده در خصوص مشکلات هنرستانها و تحقق پذیری آنها و همچنین از راه اندازی و تجهیز مرکز آموزش فنی و حرفه ای در شهرستان خبر داد.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان افزود: سرانه غذایی ، آموزشی و کارگاه های هنرستانها دارای نواقصی است که اعضای شورا باید طی بازدیدی از هنرستانها مسائل و مشکلات آنها را با توجه به نیاز ها اولویت بندی کنند.

قناعتی با اشاره به اینکه نظام آموزشی 3-3-6 که در سال آینده برگزار می شود و تعدادی از مدارس که فاقد کلاس مذکور هستند، گفت: طی توافقی که با دهیاران و شوراهای اسلامی انجام شد، دهیاران و شوراهای اسلامی شهر و روستا متعهد شدند حداقل 50 درصد هزینه ساخت کلاس ششم واحدهای آموزشی روستای خود را برای سال آینده تأمین کنند که به میزان 20 کلاس درس که کمبود وجود داشت مورد تصویب شورا قرار گرفت.

استفاده مسئولان از امکانات به سود نامزدی خاص قابل گذشت نیست



جواد قناعتی فرماندار بستک در جلسه ای با نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه بستک، بندرلنگه، پارسیان و مسئولان ستادهای آنها، انتخابات و حضور باشکوه مردم را موجب مشروعیت و اقتدار نظام دانست و افزود: در 33 سال گذشته با وجود همه ی فشارها، توطئه ها و فتنه های دشمنان، شاهد حضور گسترده و بانشاط مردم با بصیرت بوده و خواهیم بود.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی با تمام توان و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در صدد به زانو در آوردن مردم غیرتمند ایران اسلامی است، افزود: ملت ایران با الهام از اسلام، پیروی از ائمه اطهار(ع) و اطاعت از رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در مقابل استکبار ایستاده و خواهند ایستاد.

فرماندار بستک عنوان کرد: دشمن با شدت بخشیدن به فعالیتهای رسانه ای به ویژه تلویزیونهای ماهواره ای و فضای مجازی تلاش می کند با القای ناکارآمدی نظام و برجسته کردن تحریم ها در اذهان افکار عمومی، نهادهای قانونی نظام را به چالش بکشد که ضرورت دارد نامزدها در سخنرانی هایشان متوجه توطئه های دشمنان باشند.

وی بیان داشت: معتمدان عضو هیئتهای اجرایی انتخابات با مشورت انتخاب شده و از نیروهای مؤمن، متدین، وفادار به نظام و افراد بی طرف و عادلی هستند که تحت هیچ شرایطی دین خود را به دنیای دیگران نخواهند فروخت.

فرماندار بستک ادامه داد: ما به عنوان مجریان برگزاری انتخابات، امانتدار تک تک آرای مردم هستیم و این عهد و میثاق ما با خداوند متعال و مردم است.

قناعتی اظهار داشت: اگر مسئولی از امکانات دولتی و موقعیت اداری خود به نفع و یا ضرر کاندیدایی استفاده کند از نظر ما به هیچ عنوان قابل گذشت نیست و برخورد قانونی لازم انجام می شود.

رئیس هیئت اجرایی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان بستک طی سخنانی به فعالیتهای مجاز وقانونی نامزدها در زمان تبلیغات اشاره کرد و گفت: همه امکانات ونیروها برای برگزاری یک انتخابات سالم وقانونی مهیا است.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم این شهرستان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: به طور قطع مردم شهید پرور شهرستان بستک همچون همیشه در عرصه مشارکت سیاسی و تعیین سرنوشت خود حضوری پرشور خواهند داشت و با حضور گسترده ی خود، افق های آبادانی و پیشرفت را در این شهرستان مهیا خواهند کرد.