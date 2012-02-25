بارش سنگین برف در فارس/ تردد کند است

به گزارش خبرنگار مهر، با ورود سامانه بارش زا به منطقه و کاهش محسوس دما هم اکنون در تمام شهرستانهای استان فارس به ویژه مناطق شمالی و مرکزی بارش برف و باران به شدت ادامه دارد و علاوه بر افت شدید دما و یخبندان، بارش برف موجب کندی تردد در تمام محورهای مواصلاتی به ویژه در جاده های کوهستانی و برفگیر استان شده است.

تردد در برخی محورهای فارس به کندی انجام می شود

مدیر کل راه و ترابری استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت جاده های استان فارس گفت: از ساعت 10 صبح امروز شنبه با توجه به بارش شدید برف در برخی از نقاط استان فارس راهداران در این محورها مستقر شده و مشغول برف روبی جاده ها هستند.

حسن فدایی افزود: هم اکنون تردد در نقاط مختلف استان فارس به کندی انجام می شود اما تمام محورهای مواصلاتی استان باز است.

وی با بیان اینکه مشکل خاصی در جاده های استان وجود ندارد، بیان کرد: در برخی از محورها به ویژه اقلید، سپیدان، دشت ارژن، بوانات و خرمبید شاهد بارش شدید برف هستیم اما با این وجود تردد در این محورها انجام می شود.

مدیر کل راه و ترابری استان فارس در ادامه پیرامون وضعیت جاده های روستایی اظهار داشت: در این نقاط نیز مشکل خاصی وجود ندارد و جاده ها تاکنون مسدود نشده است.

سامانه بارش برف و باران تا فردا در فارس ادامه دارد

در این رابطه مدیر کل هواشناسی استان فارس به خبرنگار مهر گفت: از اوایل صبح امروز شنبه بارش برف و باران در تمام نقاط مختلف استان آغاز شده و کماکان ادامه دارد.

عبدالکریم جامعی افزود: سامانه بارش برف و باران تا بعدازظهر فردا(یکشنبه) همچنان در استان فارس ادامه دارد و کاهش دما برای فارس پیش بینی می شود.

وی اظهار داشت: بارش برف در شهرستانهای سپیدان، اقلید و مناطقی از شیراز به ویژه مناطق غربی ادامه دارد و در دیگر نقاط استان و شهر شیراز شاهد بارش باران هستیم.

گزارشی مبنی بر طغیان رودخانه اعلام نشده است

در این رابطه مدیر کل مدیریت بحران استان فارس به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون تمام جاده های استان باز است و تردد در آنها انجام می شود.

فایز چراغ سحر افزود: در شهر شیراز شهرداری آماده باش کامل است و در دیگر محورهای استان نیز اداره راه و ترابری با استقرار نیرو و تجهیزات در حال برف روبی است.

وی اظهار داشت: تاکنون گزارشی مبنی بر طغیان رودخانه، سیلاب و ... اعلام نشده است.