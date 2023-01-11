تداوم بارش برف در محورهای مواصلاتی اردبیل

کلیم‌الله وثوقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هم اکنون در تمامی محورهای مواصلاتی اردبیل از جمله در محورهای نمین-آستارا, گرمی-بیله سوار, بیله سوار-پارس آباد, مشگین شهر-پارس آباد و خلخال -اسالم شاهد بارش برف و کولاک هستیم و تردد بدون زنجیرچرخ مقدور نیست.

وی افزود: انجام عملیات راهداری زمستانی در فصول سرما و بارش از وظایف و مأموریت‌های مهم راهداران در محورهای مواصلاتی است که در همین راستا ۴۰۰ راهدار در قالب ۷۵ اکیپ راهداری در پایگاه‌های جاده‌ای استان مستقر شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل با بیان اینکه راه‌های اصلی و فرعی اردبیل باز بوده و تردد در این محورها برقرار است، افزود: در پی بارش برف سنگین و وجود کولاک شدید در چند روز اخیر راه ارتباطی حدود ۴۵۰ روستا در نقاط مختلف استان مسدود شده بود.

وثوقی بیان کرد: مردم از سفرهای غیرضروری خودداری کنند اما در صورت ضرورت با رعایت سرعت مطمئنه از تجهیز خودروهای خود به تجهیزات ایمنی و زمستانی از جمله زنجیرچرخ اطمینان داشته باشند، چرا که در صورت نداشتن زنجیر چرخ پلیس راه از رفت و آمد آن‌ها جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود: از همشهریان تقاضا داریم قبل از سفر با سامانه ۱۴۱ و یا با شماره تلفن ۳۳۷۴۵۹۰۲ مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل تماس گرفته و از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.