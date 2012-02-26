جزئیات معافیتهای خدمت سربازی در قانون جدید/ سن جدید مشمولیت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی کمالی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: قانون جدید خدمت وظیفه عمومی پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام در تاریخ 22 آبان امسال تصویب و دوم آذر به تایید شورای نگهبان رسید. ریاست جمهوری نیز در تاریخ 22 آذر آن را به نیروهای مسلح ابلاغ کرد. همان زمان ما قول دادیم به زودی این قانون را اجرایی کنیم که بعد از بررسی‌های لازم 10 بهمن ماه امسال برای اجرا ابلاغ شد. براساس ماده 53، این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا شده بود که ستاد کل نیروهای مسلح نیز از آن تاریخ آن را لازم‌الاجرا دانست.

وی افزود: نظریه‌های مختلفی درباره قانون جدید مطرح شد که برخی افراد بدون توجه به مزایای این قانون نسبت به قانون قبلی فقط به مشکلات موجود در آن پرداختند. در قانون جدید اگر مشمولی تا سه ماه غیبت داشته باشد سه ماه اضافه خدمت و اگر تا یک سال غیبت داشته باشد 6 ماه اضافه خدمت خواهد داشت. افرادی که بالاتر از یکسال غیبت داشته باشند علاوه بر 6 ماه اضافه خدمت به مراجع قضایی نیز معرفی می‌شوند. البته پیش از این اعلام کردیم مشمولان غایبی که تا سوم خرداد سال 91 خودشان را برای خدمت معرفی کنند از هر مجازاتی معاف بوده و نه تنها اضافه خدمت نخواهند داشت بلکه به دادگاه نیز معرفی نمی‌شوند. به همین دلیل به جوانان توصیه می‌کنیم از این فرصت به وجود آمده استفاده کنند.

سردار کمالی ادامه داد: با قانون جدید دو سوم اضافه خدمت انضباطی کلیه کارکنان وظیفه شاغل در نیروهای مسلح که تا تاریخ 22 بهمن سال 90 تنبیه شده‌اند بخشیده شده است. همچنین شرط پذیرش دانشجو و صدور معافیت از طریق کنکور در این قانون برداشته شد و برای دانشگاه‌هایی که بدون کنکور دانشجو پذیرش می‌کنند مانند دانشگاه پیام نور و دانشگاههای آزاد مناطق کیش و قشم معافیت تحصیلی صادر می‌شود.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از فرزندان مادران فاقد شوهر که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند از خدمت سربازی معاف شدند. خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که سه دختر و یک پسر دارند پسر از خدمت سربازی معاف می‌شود.

وی افزود: مشمولان دارای فرزند معلول از خدمت سربازی معاف شدند. معلولیت فرزند را سازمان بهزیستی باید تایید کند. مشمولانی که با زنان معلول ازدواج کنند 5 سال معافیت موقت دریافت می‌کنند. بعد از 5 سال اگر ازدواج آنها استمرار داشته باشد معافیت 5 ساله به معافیت دایم تغییر پیدا می‌کند. مشمولی که همسرش فوت کرده و فرزند صغیر دارد در صورتی که ازدواج نکرده باشد از خدمت سربازی معاف است. البته او بعد از گرفتن معافیت می‌تواند ازدواج کند.

سردار کمالی ادامه داد: یگانه مراقب و نگه دار پدر نیازمند مراقبت با هر سنی از خدمت سربازی معاف است. شرط تعیین تکلیف خدمت سربازی برای ثبت اموال نیز در دفاتر اسناد رسمی برداشته شد. همچنین یکی از فرزندان پسر سربازی که در طول خدمت سربازی فوت کرده است یا در صورت نداشتن فرزند یکی از برادرانش از خدمت معاف می‌شود.

وی تاکید کرد: کلیه فرزندان شهدا و مفقودالاثرا از خدمت سربازی معاف شدند. همچنین به ازای هر شهید، آزاده با 14 ماه اسارت، جانباز با 25 درصد و مفقودالاثر فاقد فرزند یک برادر معاف می‌شود. یک فرزندخوانده قانونی جانبازی که برابر گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران به واسطه جانبازی صاحب فرزند نمی‌شود از خدمت معاف می‌شود.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به سن جدید مشمولان در قانون جدید گفت: کلیه مشمولین وظیفه به جای سن 18 سالگی در ماه تولد سالی که به سن 19 سالگی (18 سال تمام) می‌رسند برای خدمت فراخوانی می‌شوند و افراد زیر دیپلم 6 ماه فرصت دارند خود را معرفی کنند تا دچار غیبت نشوند. همچنین کلیه مشمولین دیپلم و بالاتر یک سال فرصت دارند تا خود را برای انجام خدمت معرفی کنند. همچنین به دانشجویان انصرافی دانشگاه‌‌ها و موسسات آموزش عالی کشور برای یک بار قبل از انجام خدمت سربازی اجازه ادامه تحصیل داده شده است.

وی افزود: به مشمولین متعهد دستگاه‌های غیرنظامی که تاکنون بعد از انجام تعهد کارت معافیت دریافت می‌کردند از این به بعد کارت پایان خدمت داده می‌شود. هزینه دریافت کارت معافیت برای این افراد از 75 هزار تا یک میلیون تومان بود.

سردار کمالی با اشاره به راه اندازی دفتر مشاوره در تمام مراکز و پادگان‌های آموزشی و یگان‌ها خاطرنشان کرد: این دفاتر برای مشاوره و کمک به سربازان و ارتباط با خانواده آنان تشکیل شده است. همچنین به منظور ارتقاء منزلت و بهینه سازی اوقات فراغت کارکنان وظیفه باید زمینه های استمرار ‌آموزش‌های نظامی، عقیدتی، سیاسی، خدماتی، فنی و حرفه‌ای و سوادآموزی همزمان با خدمت فراهم شود. سربازان باید در دولت دوره آموزش نظامی و تخصصی مورد ارزیابی قرار گیرند و متناسب با تحصیلات، آموزش، مهارت و توانایی رسته بندی و به کارگیری شوند.

جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در پایان با اشاره به شرایط جدید معافیت‌های پزشکی نیز گفت: برخی خانواده‌ها اعلام می‌کردند که فرزندشان دارای بیماری است که این موضوع از سوی شورای پزشکی رد می‌شد به همین خاطر براساس قانون جدید نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی شورایی از پزشکان متخصص را تشکیل می‌دهند تا به این درخواست‌ها به صورت تخصصی رسیدگی شود. همچنین در قانون قبلی برای نظر شورای پزشکی حق اعتراض وجود نداشت اما در این قانون به مشمولان حق اعتراض داده شده است.