برخورد با جرائم انتخاباتی تکلیف دادستانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی گفت :برخورد با جرایم انتخاباتی جزو تکالیف دادستانی است که در این زمینه با قاطعیت و خارج از نوبت اقدام خواهد شد .

وی با اشاره به تفاوت انتقاد با تخریب ، تحقیر و اهانت اعلام کرد: به موجب ماده 64 قانون انتخابات مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند.

جعفری دولت آبادی افزود: طی چند روز گذشته برخی افراد، نشریات و سایتهای خبری برخلاف ماده‌ی مذکور اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع و تخریبی علیه برخی نامزدهای انتخاباتی و رئیس جمهور کردند که دادستانی در چارچوب وظایف خود با اعلام جرم، توقیف یکی از نشریات و برخورد پیشگیرانه با برخی از سایتهای خبری اقدام نموده است.

دادستان تهران بار دیگر ضمن دعوت همه رسانه‌ها و نامزدهای انتخاباتی به رعایت دقیق مقررات قانونی در خصوص انتخابات گفت انشاء الله با هوشیاری و حضور حداکثری مردم شاهد برگزاری انتخاباتی پر شور در 12 اسفند خواهیم بود.

وی اظهار امیدواری کرد با رعایت قوانین، موجبات حضور و مشارکت هر چه بیشتر مردم در این عرصه فراهم کرد.





