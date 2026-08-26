رضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح و کلنگ‌زنی ۷۷ پروژه اقتصادی و عمرانی طی ایام هفته دولت در شهرستان آرادان خبر داد و اظهار کرد: امسال شاهد رشد پروژه‌ها از نظر کمی و کیفی در این شهرستان هستیم.

وی با بیان اینکه ۷۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های هفته دولت شهرستان آرادان اختصاص یافته است، افزود: حوزه‌های راه و شهرسازی، نهضت ملی مسکن، برق، آب و مجموعه وزارت نیرو، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر بخش‌ها در زمره حوزه‌های اجرای این پروژه‌ها قرار دارند.

فرماندار آرادان با اشاره به توجه به توسعه متوازن در اجرای پروژه‌های هفته دولت امسال، ابراز کرد: ارتقای خدمت‌رسانی به مردم، محور و هدف اصلی اجرای این طرح‌ها بوده است.

حسنی همچنین از حضور مسئولان استانی در شهرستان آرادان در یکی از روزهای هفته دولت خبر داد و گفت: در این برنامه، پروژه‌های شهرستان به صورت متمرکز افتتاح می‌شوند.

وی با بیان اینکه در پروژه‌های هفته دولت توجه ویژه‌ای به روستاهای شهرستان آرادان شده است، افزود: ۵۲ طرح عمرانی با اعتبار ۳۳۰ میلیارد تومان و چهار طرح اقتصادی با اعتبار ۱۷۰ میلیارد تومان در این شهرستان به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار آرادان همچنین از کلنگ‌زنی ۲۱ پروژه در این شهرستان طی هفته دولت خبر داد و گفت: در این بخش نیز طرح‌های عمرانی و اقتصادی و همچنین پروژه‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.