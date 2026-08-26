حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشن بزرگ و مردمی «امت احمد» در شهر اسدیه خبر داد و گفت: جشن بزرگ «امت احمد» با هدف گرامیداشت مقام پیامبر مهربانی‌ها، وحدت امت حول اصل مشترک محبت به نبی مکرم اسلام (ص) برگزار می‌شود و فرصتی برای انتقال صفات و سیره نبوی به نسل جوان و نوجوان است.

وی با تأکید بر اینکه این جشن باید در کنار ایجاد فضایی شاد و پرنشاط برای خانواده‌ها، دارای محتوای عمیق فرهنگی و دینی باشد، افزود: برنامه‌های شاد و متنوع فرهنگی و هنری، اجرای گروه‌های هنری و برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان، مجموعه قصر بادی و شهربازی سیار از جمله بخش‌های این جشن است.

حجت‌الاسلام سالاری مکی افزود: همچنین ۱۰ دستگاه دوچرخه و تعدادی جوایز ارزنده به قید قرعه به شرکت‌کنندگان این جشن که از شهر اسدیه و مناطق اطراف حضور خواهند داشت، اهدا می‌شود.

برپایی ۳۰ غرفه پذیرایی و فرهنگی

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: ۳۰ غرفه پذیرایی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری نیز در میدان شهرداری اسدیه به همت ستاد مردمی بزرگداشت میلاد نبی مکرم اسلام (ص) و جشن «امت احمد» در شهرستان درمیان برپا خواهد شد.

وی از خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم برای حضور در این جشن دعوت کرد و افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی، علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت پیوند نسل جدید با آموزه‌های دینی و سیره پیامبر مهربانی‌ها باشد.

به گفته وی، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، جشن بزرگ «مهمانی امت احمد» پنج‌شنبه، پنجم شهریورماه از ساعت ۱۷ در شهر اسدیه، بلوار وحدت، میدان شهرداری به همت مردم و مجموعه‌های مردمی برگزار می‌شود.