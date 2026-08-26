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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۰۱

توسعه آبزی‌پروری با پایش مستمر و کنترل بیماری‌ها در بوشهر

توسعه آبزی‌پروری با پایش مستمر و کنترل بیماری‌ها در بوشهر

بوشهر- مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر از اجرای گسترده برنامه‌های مدیریت بهداشت، پیشگیری و کنترل بیماری‌های آبزیان در استان خبر داد و گفت: توسعه پایدار صنعت آبزی‌پروری دنبال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن رهنما صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آبزیان در سال زراعی جدید اظهار کرد: استان بوشهر با برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه در زمینه تکثیر و پرورش میگو و ماهی، نقش مهمی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد پایدار منطقه دارد و دامپزشکی استان نیز با اجرای برنامه‌های مستمر پایش، مراقبت و کنترل بیماری‌ها، از این ظرفیت حمایت می‌کند.

وی افزود: در سال زراعی جدید، ۲۰ مرکز فعال تکثیر میگو در استان مشغول فعالیت هستند و تاکنون حدود ۸۰ هزار مولد میگو در استان تولید شده است. همچنین میزان تولید لارو میگو به یک میلیارد و ۸۱۳ میلیون قطعه رسیده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در زنجیره تولید و تکثیر میگو است.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به برنامه‌های نظارتی و بهداشتی در مزارع آبزی‌پروری بیان کرد: تاکنون ۶۷۴ مورد پایش و مراقبت بهداشتی در واحدها و مزارع آبزی‌پروری استان انجام شده است تا ضمن شناسایی به‌موقع عوامل بیماری‌زا، از بروز و گسترش بیماری‌های آبزیان جلوگیری شود.

پرورش میگو در ۳۸۰۰ استخر

رهنما ادامه داد: در حال حاضر ۱۱ سایت پرورش میگو، ۳۵۶ مزرعه پرورشی و سه هزار و ۸۳۸ استخر فعال در استان وجود دارد که تحت نظارت و برنامه‌های بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان قرار دارند.

وی با اشاره به روند برداشت محصولات آبزی نیز گفت: تاکنون ۱۰۰ هزار کیلوگرم میگو از مزارع پرورشی استان برداشت شده است و برنامه‌های نظارتی و مراقبتی دامپزشکی برای تضمین سلامت تولیدات تا پایان دوره پرورش ادامه خواهد داشت.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر به وضعیت پرورش ماهی در استان اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز ۴ واحد فعال پرورش ماهی مشغول فعالیت هستند و تاکنون ۴۰۳ هزار و ۳۴۹ قطعه بچه‌ماهی ذخیره‌سازی شده است. همچنین میزان برداشت ماهی تاکنون به ۲۹ هزار و ۲۴۰ کیلوگرم رسیده است.

صیانت از سرمایه‌های بخش آبزی‌پروری

رهنما تأکید کرد: نظارت‌های بهداشتی، پایش مستمر بیماری‌ها، کنترل جابه‌جایی آبزیان و رعایت اصول امنیت زیستی در مزارع، از مهم‌ترین اقدامات دامپزشکی برای صیانت از سرمایه‌های بخش آبزی‌پروری است.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان، کاهش خسارت‌های ناشی از بیماری‌ها و ارتقای سلامت محصولات آبزی، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، پایداری تولید و تقویت اقتصاد استان خواهد بود و اداره کل دامپزشکی استان بوشهر در چارچوب برنامه‌های دولت، این مسیر را با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6928013

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