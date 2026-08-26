به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن رهنما صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آبزیان در سال زراعی جدید اظهار کرد: استان بوشهر با برخورداری از ظرفیتهای قابل توجه در زمینه تکثیر و پرورش میگو و ماهی، نقش مهمی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد پایدار منطقه دارد و دامپزشکی استان نیز با اجرای برنامههای مستمر پایش، مراقبت و کنترل بیماریها، از این ظرفیت حمایت میکند.
وی افزود: در سال زراعی جدید، ۲۰ مرکز فعال تکثیر میگو در استان مشغول فعالیت هستند و تاکنون حدود ۸۰ هزار مولد میگو در استان تولید شده است. همچنین میزان تولید لارو میگو به یک میلیارد و ۸۱۳ میلیون قطعه رسیده که نشاندهنده ظرفیت بالای استان در زنجیره تولید و تکثیر میگو است.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به برنامههای نظارتی و بهداشتی در مزارع آبزیپروری بیان کرد: تاکنون ۶۷۴ مورد پایش و مراقبت بهداشتی در واحدها و مزارع آبزیپروری استان انجام شده است تا ضمن شناسایی بهموقع عوامل بیماریزا، از بروز و گسترش بیماریهای آبزیان جلوگیری شود.
پرورش میگو در ۳۸۰۰ استخر
رهنما ادامه داد: در حال حاضر ۱۱ سایت پرورش میگو، ۳۵۶ مزرعه پرورشی و سه هزار و ۸۳۸ استخر فعال در استان وجود دارد که تحت نظارت و برنامههای بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان قرار دارند.
وی با اشاره به روند برداشت محصولات آبزی نیز گفت: تاکنون ۱۰۰ هزار کیلوگرم میگو از مزارع پرورشی استان برداشت شده است و برنامههای نظارتی و مراقبتی دامپزشکی برای تضمین سلامت تولیدات تا پایان دوره پرورش ادامه خواهد داشت.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر به وضعیت پرورش ماهی در استان اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز ۴ واحد فعال پرورش ماهی مشغول فعالیت هستند و تاکنون ۴۰۳ هزار و ۳۴۹ قطعه بچهماهی ذخیرهسازی شده است. همچنین میزان برداشت ماهی تاکنون به ۲۹ هزار و ۲۴۰ کیلوگرم رسیده است.
صیانت از سرمایههای بخش آبزیپروری
رهنما تأکید کرد: نظارتهای بهداشتی، پایش مستمر بیماریها، کنترل جابهجایی آبزیان و رعایت اصول امنیت زیستی در مزارع، از مهمترین اقدامات دامپزشکی برای صیانت از سرمایههای بخش آبزیپروری است.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان، کاهش خسارتهای ناشی از بیماریها و ارتقای سلامت محصولات آبزی، زمینهساز افزایش بهرهوری، پایداری تولید و تقویت اقتصاد استان خواهد بود و اداره کل دامپزشکی استان بوشهر در چارچوب برنامههای دولت، این مسیر را با جدیت دنبال میکند.
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