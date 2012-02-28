آمادگی مخابرات برای اجرای انتخابات الکترونیکی/ همایش دانشجو و انتخابات در پیام نور

به گزاترش خبرگزاری مهر، عبدالعظیم قنبریان با اشاره به فراهم شدن همه زیرساختهای انتخابات الکترونیکی تصریح کرد: تمام شهرهای استان تحت پوشش شبکه دیتای مخابرات فارس هستند و با زیرساختهای مخابراتی مناسبی که در این خصوص پیش بینی شده، بیش از 98 درصد شعبه های اخذ رای اعم از شعبه های ثابت و سیار تحت پوشش شبکه ارتباطی مخابراتی هستند.

وی اعلام کرد: یکی از شهرستانهای استان نیز به عنوان شهر پایلوت برگزاری انتخابات الکترونیکی از طرف استانداری فارس انتخاب شده و تمهیدات لازم مخابراتی نیز در این زمینه پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان فارس تصریح کرد: با بهره گیری از سیستم ارتباطی در اجرای این طرح، همزمان آمار و اطلاعات ثبت شده شرکت کنندگان در انتخابات در فرمانداریها و بخشداریها به ستاد انتخاباتی کشور ارسال می شود.

همایش دانشجو و انتخابات در پیام نور

اولین همایش دانشجو و انتخابات به صورت ویدئو کنفرانس، با حضور اعضای هیئت علمی و کارکنان در دانشگاه پیام نور شیراز برگزار شد.

با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و تاکید مقام معظم رهبری بر حضور پرشور و حداکثری همراه با بصیرت مردم در این دوره از انتخابات، اولین همایش دانشجو و انتخابات با موضوع و محورهای ساختار انتخابات، تبیین توطئه های دشمن در جریان انتخابات، جایگاه نماینده در نظام اسلامی و بیداری اسلامی و چگونگی تحقق مرجعیت اجتماعی دانشگاهیان با حضور حداکثری دانشجویان برگزار شد.

این همایش به صورت ویدئو کنفرانس و به صورت همزمان در چندین استان دیگر برگزار میشد.

در حاشیه این جلسه رئیس دانشگاه پیام نور شیراز ضمن دعوت از آحاد مردم به ویژه جامعه دانشگاهیان در حضور با بصیرت و حداکثری در انتخابات مجلس نهم، یادآورشد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر شرکت حداکثری در انتخابات و شرایط خاص منطقه و توطئه های پوشالی و پوسیده دشمنان در آستانه انتخابات، شرکت در انتخابات یک تکلیف سیاسی است و در این تکلیف باید قانون و اخلاق مداری رعایت شود و نماینده اصلح را آگاهانه انتخاب کنیم.