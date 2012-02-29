زنان خانه ‌دار بیش از دیگران در معرض اگزمای پوستی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه مقصودی عصر سه شنبه در کارگاه آشنایی زنان روستایی با بیماریهای پوستی اظهار داشت: اگزمای دست از بیماریهای شایع پوستی میان افراد است که زنان خانهدار به دلیل استفاده مداوم از مواد شوینده بیش از سایرین در معرض خطر این بیماری هستند.
وی افزود: اگزما یک بیماری التهابی پوست است که خود را با مقادیر متفاوت خارش، قرمزی و پوسته ریزی نشان می دهد و دامنه بروز آن محدود به دست است.
مقصودی بیان داشت: خشکی پوست، عوامل فیزیکی مثل ضربههای ملایم یا مالش زیاد، شست وشوی زیاد و تماس با مواد تحریک کننده پوست نظیر صابون و مواد شوینده، در ایجاد این بیماری نقش دارند.
وی افزود: زنان خانه دار و افرادی که به طور مرتب دست خود را در معرض آب و مواد شوینده قرار می دهند بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به علائم این بیماری، اظهار داشت: فرد مبتلا، در آغاز بیماری، دچار خشکی پوست دست می شود و این نواحی به صورت ضایعات خارشدار و قرمز رنگ با دانههای برجسته و گاهی اوقات تاولهای ریز مشخص می شود.
مقصودی افزود: پوست دست انعطاف پذیری خود را از دست داده و شکافهایی سطحی روی آن به وجود میآید.
این پزشک متخصص پوست با توصیه به عدم استفاده مداوم از مواد شوینده بیان کرد: اجتناب از مواد تحریکی نخستین راه پیشگیری از اگزمای دست است و در این زمینه باید از شستشوی مکرر دست با صابون و سایر مواد شوینده رایج در بازار پرهیز کرد.
وی استفاده ازجایگزینهایی مانند "پنهای عاری از مواد قلیایی" را مفید دانست و گفت: این پنها خاصیت تحریک کنندگی مواد شوینده را از میان میبرد و احتمال ابتلا به این بیماری را کم می کند.
مقصودی استفاده از کرمهای مرطوبکننده محافظ دست را در کنار پنها مفید دانست و عنوان کرد: مصرف کرمهای مرطوب کننده بعد از شستشوی دست و پوشیدن دستکش نخی در زیر دستکشهای لاستیکی احتمال این بیماری را کاهش می دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: دومین فاکتوری که در این زمینه به افراد توصیه می شود، کاربرد مداوم "امولیانت" یا نرم کننده روی دست است به نحوی که دست هیچگاه خشک نماند.
وی افزود: عامل دیگر استروئیدها که نوعی لیپید یا چربی هستند و در هرمونهای استروژن، تستسترون و کورتیزول وجود دارند که در بدن ترشح میشود و توصیه میشود داروهای حاوی استروئیدهای موضعی تنها با نظر پزشک و در صورت نیاز به کار برده شود.
مقصودی در پایان اظهار داشت: در مواقعی که این بیماری به هر دلیلی از خود مقاومت نشان میدهد، درمانهایی چون نور درمانی، رادیوتراپی و داروی خوراکی استروئید، به بیمار مبتلا توصیه می شود.
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