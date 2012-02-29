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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۶

مقصودی:

زنان خانه ‌دار بیش از دیگران در معرض اگزمای پوستی هستند

زنان خانه ‌دار بیش از دیگران در معرض اگزمای پوستی هستند

یاسوج - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: زنان خانه ‌دار بیش از دیگران در معرض بیماری اگزمای پوستی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه مقصودی عصر سه شنبه در کارگاه آشنایی زنان روستایی با بیماری‌های پوستی اظهار داشت: اگزمای دست از بیماریهای شایع پوستی میان افراد است که زنان خانه‌دار به دلیل استفاده مداوم از مواد شوینده  بیش از سایرین در معرض خطر این بیماری هستند.

وی افزود: اگزما یک بیماری التهابی پوست است که خود را با مقادیر متفاوت خارش، قرمزی و پوسته ‌ریزی نشان می دهد و دامنه بروز آن محدود به دست است.

مقصودی بیان داشت: خشکی پوست، عوامل فیزیکی مثل ضربه‌های ملایم یا مالش زیاد، شست‌ و‌شوی زیاد و تماس با مواد تحریک‌ کننده پوست نظیر صابون و مواد شوینده، در ایجاد این بیماری نقش دارند.

وی افزود: زنان خانه دار و افرادی که به طور مرتب دست خود را در معرض آب و مواد شوینده قرار می دهند بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به علائم این بیماری، اظهار داشت: فرد مبتلا، در آغاز بیماری، دچار خشکی پوست دست می ‌شود و این نواحی به صورت ضایعات خارشدار و قرمز رنگ با دانه‌های برجسته و گاهی اوقات تاول‌های ریز مشخص می ‌شود.

مقصودی افزود: پوست دست انعطاف ‌پذیری خود را از دست داده و شکاف‌هایی سطحی روی آن به وجود می‌آید.

این پزشک متخصص پوست با توصیه به عدم استفاده مداوم از مواد شوینده بیان کرد: اجتناب از مواد تحریکی نخستین راه پیشگیری از اگزمای دست است و در این زمینه باید از شستشوی مکرر دست با صابون و سایر مواد شوینده رایج در بازار پرهیز کرد.

وی استفاده ازجایگزینهایی مانند "پنهای عاری از مواد قلیایی" را مفید دانست و گفت: این پنها خاصیت تحریک‌ کنندگی مواد شوینده را از میان می‌برد و احتمال ابتلا به این بیماری را کم می کند.

مقصودی استفاده از کرم‌های مرطوب‌کننده محافظ دست را در کنار پنها مفید دانست و عنوان کرد: مصرف کرمهای مرطوب کننده بعد از شستشوی دست و پوشیدن دستکش نخی در زیر دستکش‌های لاستیکی احتمال این بیماری را کاهش می دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: دومین فاکتوری که در این زمینه به افراد توصیه می ‌شود، کاربرد مداوم "امولیانت" یا نرم کننده روی دست است به نحوی که دست هیچگاه خشک نماند.

وی افزود: عامل دیگر استروئیدها که  نوعی لیپید یا چربی هستند و در هرمون‌های استروژن، تستسترون و کورتیزول وجود دارند که در بدن ترشح می‌شود و توصیه می‌‌شود داروهای حاوی استروئیدهای موضعی تنها با نظر پزشک و در صورت نیاز به ‌کار برده شود.

مقصودی در پایان اظهار داشت: در مواقعی که این بیماری به هر دلیلی از خود مقاومت نشان می‌دهد، درمان‌هایی چون نور درمانی، رادیوتراپی و داروی خوراکی استروئید، به بیمار مبتلا توصیه می شود.

کد مطلب 1546665

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