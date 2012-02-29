ملت های آزاده در حمایت از اسرای فلسطین بپا خیزند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان در بیانیه ای اقدام شجاعانه هناء شلبی اسیر زن فلسطینی را ستود.

در این بیانیه آمده است: نبرد شکم های خالی که اسرای فلسطینی دربند زندان های رژیم صهیونیستی در اعتراض به وحشیگری زندانبانان صهیونیست آغاز کرده اند در سایه بازداشت های بدون دلیل و اتهام ادامه خواهد داشت بازداشت هایی که یکی از اقدامات جنایتکارانه دشمن در راستای نابودی مقاومت به شمار می رود.

در ادامه بیانیه آمده است: اعتصاب غذای هناء شلبی در اعتراض به بازداشت و رفتار صهیونیست ها با وی از یک سو بیانگر شکست دشمن در به زانو درآوردن اسرای فلسطینی است و از سوی دیگر نشان می دهد که صهیونیست ها قهرمانان بسیاری را در بین طیف های مختلف ملت فلسطین چه زن، مرد، پیر و جوان، کودک و وابسته به گروه های مختلف فلسطینی را در زندان های خود جای داده است.

در بخش دیگر بیانیه با اعلام اینکه اقدام شلبی ادامه راه "خضر عدنان" اسیر قهرمان است از ملت های آزاده جهان خواسته شده است همبستگی خود را با اسرای مظلوم فلسطین ابراز کنند و نسبت به سکوت جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشر دنیا در ازای سکوت در برابر اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اعتراض کنند.

گفتنی است هناء شلبی پیش از این 2 سال و نیم در زندان های رژیم صهیونیستی اسیر بود که در جریان قرارداد تبادل اسرای فلسطین با گلعاد شالیت آزاد شد.

نظامیان رژیم صهیونیستی ششم ماه جاری میلادی شلبی را بار دیگر بازداشت کردند. وی از 2 هفته پیش تاکنون در اعتراض به رفتار وحشیانه نظامیان رژیم صهیونیستی با وی در زندان و بازداشت وی اعتصاب غذا کرده است.