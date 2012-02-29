حضور در انتخابات بهترین فرصت برای پاسداشت خون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی ظهر چهارشنبه در مراسم یادمان شهدای محیط زیست استان کردستان که با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان و جمعی از مدیران برگزار شد، ظهار داشت: جایگاه و منزلت شهدا و خانواده های آنان بسیار رفیع و ارزشمند است.

وی اظهار داشت: خانواده های شهدا مایه افتخار و آبروی این نظام هستند و حق بزرگی بر گردن ما دارند و احترام و بزرگداشت آنان بر همه مردم، مدیران و مسئولان فرض است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان ادامه داد: بهترین و ارزشمند ترین موهبتی که می توان نصیب آدمی کرد حیات ابدی است و این هدیه ای است که خداوند متعال به شهدای راه حق ارزانی داشته است.

سلیمانی یادآور شد: امروز همه ما مسئولیم و وظیفه ای سنگین بر دوش داریم و بی تردید افتخار ما دیه هزاران شهید به درگاه حق بوده و امروز نیز افتخار ما این است که جامعه به ویژه جوانان کشور را با فرهنگ شهید و شهادت آشنا کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت حضور در انتخابات اشاره کرد و گفت: ملت فهیم باید کسانی را انتخاب کنند و به مجلس بفرستند که حافظ خون شهدا و آرمان های بلند انقلاب اسلامی باشند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان افزود: نامزدهایی که به مجلس راه می یابند نیز باید به گونه ای فعالیت کنند که عملکرد آنان در خانه ملت مایه امیدواری دشمنان نظام نشود و مواضع روشن آنها قلب رهبری و خانواده بزرگ ایثارگران را شاد کند.

مراسم یادمان شهدای محیط زیست استان کردستان با حضور نماینده ولی فقیه، استاندار، فرماندار، مدیران کل ادارات استان، خانواده های شهدا و جمعی از مردم در مسجد جامع سنندج برگزار شد.