1700 عدد مواد محترقه در رامیان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام عصر چهارشنبه پلیس گلستان، مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان رامیان طی یک عملیات موفق به دستگیری عامل توزیع مواد منفجره و محترقه در سطح شهر شدند.

در بازرسی از وی تعداد یک هزار و 724 عدد انواع مواد محترقه کشف شد.

با تلاش مأموران متهم به نام " محمد " دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سرقت از مغازه ای در گرگان

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان نیز گفت: روز گذشته مردی با مراجعه به مأموران کلانتری 12 اعلام کرد از گاوصندوق مغازه‌اش طی چند مرحله، سرقت انجام شده‌ و خواستار پیگیری موضوع شد.

سرهنگ حبیب کربلایی محمدنژاد گفت: ماموران کلانتری پس از مراجعه به مغازه مورد نظر و بررسی جوانب موجود، به دو شاگرد مغازه مشکوک و آنها را برای انجام تحقیقات به کلانتری منتقل کردند.

این مقام انتظامی همچنین گفت: در تحقیقات تخصصی به عمل‌آمده متهمان به 30 مرحله سرقت به مبلغ 250 میلیون ریال از گاوصندوق اقرار و اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی گرگان افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.