دستگیری متهم به سرقت ۶۰ هزار دلار در هندیجان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا افشار ظهر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در پی اعلام سرقت مقادیری وجه نقد به مبلغ 60 هزار دلار ارز خارجی از داخل یک گاوصندوق، موضوع با صدور دستورات قضایی لازم در دستور کار ضابطان انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: در جریان تحقیقات و بررسیهای انجامشده مشخص شد متهم که به عنوان شاگرد در محل فعالیت شاکی مشغول به کار بوده، با سوءاستفاده از دسترسی خود به گاوصندوق، اقدام به خارج کردن این مقدار ارز از محل کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب هندیجان ادامه داد: بررسیهای انجامشده حاکی از آن است که متهم پس از برداشتن وجوه اصلی، با هدف پنهان کردن موضوع، اسکناسهای تقلبی را جایگزین وجوه سرقتشده کرده است.
افشار تصریح کرد: پس از انجام تحقیقات انتظامی و پس از تشکیل پرونده، اقدامات لازم در چارچوب دستورات قضایی انجام، متهم شناسایی، دستگیر و برای ادامه مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
وی با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با جرایم علیه اموال و حقوق شهروندان، بیان کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده در حال انجام است و اقدامات قانونی لازم تا تعیین تکلیف نهایی پرونده ادامه خواهد داشت.
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