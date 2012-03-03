طرح بسیج سلامت نوروزی در دیلم اجرا شد

فاطمه علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بهبود شاخص‌های بهداشتی و درمانی در بندر دیلم با جدیت توسط شبکه بهداشت پیگیری می‌شود و در یکسال گذشته در این راستا به موفقیت خوبی رسیده‌ایم.



وی افزود: نظارت بسیار خوبی بر تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شده و این امر موجبات سالم‌سازی جامعه شده است.



مسئول بهداشت محیط حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم از معدوم شدن 112 کیلوگرم مواد غذایی در دیلم خبر داد و خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی مقدار 112کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته جمع‌آوری و معدوم شد.



علیمرادی تصریح کرد: در این طرح بازرسین بهداشت محیط در چهار اکیپ دو نفره به طور سرزده به اماکن فروش مواد غذایی در محدوده خیابان‌های شریعتی، پاسداران، بازار کویتی و بازارچه ساحلی سرکشی کرده و مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته را جمع‌آوری کردند.



وی افزود: بازرسین در حین بازدید از این اماکن به متصدیان توصیه کرده که در هنگام خرید کالا به تاریخ تولید و انقضا، پروانه ساخت، علامت استاندارد، پروانه بهره‌برداری، کارخانه تولیدی و ترکیبات برچسبی کالا توجه کنند.



مسئول واحد بهداشت محیط حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان دیلم اضافه کرد: پس از ضبط و جمع‌آوری این اجناس و انتقال آن به شبکه، 33 نوع کالا از جمله انواع کلوچه، دسر، کیک، آدامس، ترشی، سس گوجه، نوشابه و ماکارونی با حضور بازرسین صورت‌جلسه شد و در محلی مناسب معدوم شد.



علیمرادی بیان کرد: طرح ضربت مواد غذایی در هفته جاری در محدوده خیابان‌های شریعتی و پاسدارن و بازار کویتی اجرا شد.



وی افزود: از همه ظرفیت موجود برای بهبود شاخص‌های سلامت در جامعه استفاده می‌کنیم.