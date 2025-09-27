۳۰۰۰ بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی دیلم انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتقام عزیز زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: بازرسیهای بهداشت محیط با هدف نظارت بر رعایت کامل موازین بهداشتی و تضمین سلامت شهروندان توسط کارشناسان به صورت مستمر انجام میشود.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم اظهار کرد: این بازدیدها شامل رستورانها، قنادیها، سوپرمارکتها، قصابیها، اماکن عمومی و سایر مراکز مرتبط با تهیه و توزیع مواد غذایی است.
عزیز زاده تصریح کرد: در این گشتهای نظارتی، مواردی از قبیل بهداشت فردی متصدیان، سلامت مواد اولیه، شرایط نگهداری مواد غذایی، نظافت محیط و مجوزهای لازم به دقت بررسی میشود.
وی خاطرنشان کرد: با مراکزی که تخلف بهداشتی داشتهاند، برخورد قانونی صورت گرفته و تا رفع نواقص، پیگیری ادامه دارد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم ضمن تقدیر از همکاری مردم و متصدیان مراکز عرضه و توزیع مواد غذایی تأکید کرد: نظارتهای بهداشتی به صورت شبانهروزی در راستای صیانت از سلامت عمومی ادامه خواهد یافت.
نظر شما