۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۵

۳۰۰۰ بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی دیلم انجام شد

بوشهر- سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم گفت: طی یک سال گذشته، سه هزار و ۱۷۸ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، انتقام عزیز زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: بازرسی‌های بهداشت محیط با هدف نظارت بر رعایت کامل موازین بهداشتی و تضمین سلامت شهروندان توسط کارشناسان به صورت مستمر انجام می‌شود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم اظهار کرد: این بازدیدها شامل رستوران‌ها، قنادی‌ها، سوپرمارکت‌ها، قصابی‌ها، اماکن عمومی و سایر مراکز مرتبط با تهیه و توزیع مواد غذایی است.

عزیز زاده تصریح کرد: در این گشت‌های نظارتی، مواردی از قبیل بهداشت فردی متصدیان، سلامت مواد اولیه، شرایط نگهداری مواد غذایی، نظافت محیط و مجوزهای لازم به دقت بررسی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با مراکزی که تخلف بهداشتی داشته‌اند، برخورد قانونی صورت گرفته و تا رفع نواقص، پیگیری ادامه دارد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیلم ضمن تقدیر از همکاری مردم و متصدیان مراکز عرضه و توزیع مواد غذایی تأکید کرد: نظارت‌های بهداشتی به صورت شبانه‌روزی در راستای صیانت از سلامت عمومی ادامه خواهد یافت.

