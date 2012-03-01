13 نامزد در یزد انصراف دادند/ رقابت 38 کاندیدا بر سر چهار کرسی مجلس

مصطفی سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه انتخابیه یزد و صدوق سه نفر شامل سیدمحمد طباطبایی، علیرضا پورسلمانی و علی‌ اکبر آرامون انصراف دادند.

وی افزود: در حوزه انتخابیه ابرکوه، بافق،‌ بهاباد، خاتم و مهریز نیز سه نفر به نام های مجید رستمی، علیرضا امیری و محمد سالکی از ادامه رقابت در انتخابات مجلس نهم انصراف دادند.

وی عنوان کرد: در حوزه انتخابیه تفت و میبد نیز عباس باقرپور، سعید برشان، سیدعلیرضا حسینی کهدوئی، احمد دهقان ‌نیری و محمدرضا زارعی محمودآبادی عقب نشینی کردند.

سالاری یادآور شد: در حوزه انتخابیه اردکان نیز احمدرضا متالهی اردکانی و سیدابوالفضل وکیلی انصراف دادند.

وی بیان داشت: بر این اساس هم اکنون تعداد 19 نامزد تایید صلاحیت شده حوزه یزد و صدوق به 16 نفر رسیده است و در حوزه های انتخابیه تفت و میبد هشت نفر، اردکان دو نفر و ابرکوه و بافق و بهاباد و خاتم و مهریز 11 نامزد انتخاباتی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

سالاری یادآور شد: بیشترین انصراف ها مربوط به حوزه میبد و تفت با پنج نامزد انصرافی بوده است و کمترین نامزدهای باقیمانده با سه نامزد مربوط به حوزه اردکان است.

وی عنوان کرد: از هر حوزه انتخابیه یزد، یک نفر راهی مجلس شورای اسلامی خواهد شد.