بازرسان انتخابات امانتدار رای مردمند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کلانتری عصر پنج شنبه در آخرین نشست آموزشی توجیهی بازرسان انتخابات در بافق اظهار داشت: قانون ملاک عمل مجریان برگزاری انتخابات است و قانون گرایی، امانتداری و جلب مشارکت حداکثری مردم از مهمترین اصول انتخابات است.

وی با بیان اینکه انتخابات نهم مجلس نقش کلیدی در آینده کشور دارد، تصریح کرد: این دوره از انتخابات هرچه با شکوه ‌تر برگزار شود، اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان بیشتر نمایان خواهد شد.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان یزد افزود: برگزاری انتخابات آزاد با حضور حداکثری مردم و رقابتی آزاد و عادلانه از یک سو حق ملت ایران و از سوی دیگر سند افتخار انقلاب و نظام است.

وی با اشاره به اینکه دشمن برای این انتخابات به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برنامه ‌ریزی کرده است، گفت: این بار نیز مردم با حضور پرشور و حداکثری خود دسیسه‌ های آنها را خنثی کرده و بار دیگر اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهانیان خواهند کشید.

در این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد حوزه فعالیت هیئت بازرسی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان یزد و شهرستان بافق، پیرامون تعیین بازرسان شعب اخذ رای و اصول و قوانین و وظایف بازرسان در روز انتخابات بحث و تبادل نظر شد.