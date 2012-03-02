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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

افتتاح نمایشگاه تخصصی آثار کاتبان ممتاز قرآن کریم

افتتاح نمایشگاه تخصصی آثار کاتبان ممتاز قرآن کریم

نمایشگاه آثار نسخ نویسان و کاتبان ممتاز قرآن کریم پنجشنبه 11 اسفند در دارالکتابه قرآن کشور واقع در مصلای امام خمینی(ره) افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه ثمره تلاش 40 هنرمند خوشنویس و کاتب قرآن کریم است که با حضور استادان خوشنویس صاحب اثر و مسئولان فرهنگی و هنری کشور از 11 تا 24 اسفند در ضلع شمالی مصلای امام خمینی(ره) ورودی شماره 19 برقرار است.

این نمایشگاه در تاریخ یاد شده همه روزه از ساعت 10 الی 18 به جز ایام تعطیل پذیرای علاقمندان است.

دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی با هدف ساماندهی و هدایت کتابت و خوشنویسی کلام وحی یکسال است که تأسیس شده است.

این نمایشگاه نخستین نمایشگاه تخصصی آثار کاتبان ممتاز قرآن کریم در کشور است.

کد مطلب 1548871

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