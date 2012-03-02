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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

مردم کهک با شور انقلابی در پای صندوق‌های رای حاضر شدند

مردم کهک با شور انقلابی در پای صندوق‌های رای حاضر شدند

کهک - خبرگزاری مهر: مردم بخش کهک از ساعت 8 صبح جمعه همزمان با دیگر مردم کشورمان با شور و نشاط انقلابی خود در پای صندوق‌های رای حاضر شده و رای خود را به صندوق انداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور  در بخش کهک قم  آغاز شد و مردم انقلابی و شهید پرور این بخش از ساعات اولیه صبح جمعه با حضور پرشور و گسترده در شعب اخذ رای بار دیگر ولایت مداری و پشتیبانی از آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

با به صدا در آمدن زنگ انتخابات شور و نشاط انتخاباتی در این بخش هر لحظه بیشتر شده و حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رای حماسه‌ای دیگر خلق شد.

قشرهای مختلف مردم این بخش با حضور در پای صندوق‌های رأی سرنوشت خود را تعیین کرده و برای سربلندی و عزت هر چه بیشتر کشور و خنثی سازی توطئه و فتنه‌های دشمنان همچون سال‌های گذشته در صحنه حاضر می‌شوند.

امروز 23 شعبه اخذ رأی به طور سیار و ثابت فعالیت خود را در بخش کهک آغاز کرده که از این تعداد 18 شعبه ثابت و 5 شعبه سیار است  . 3 شعبه در شهر کهک و 20 شعبه در روستاهای بخش آرای مردم این بخش را جمع آوری می‌کنند.

امروز 75 دانش آموز این بخش برای اولین بار رای خود را به صندوق می‌اندازند.
 

کد مطلب 1549044

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