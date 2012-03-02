درخواست تعرفه اضافه در مسجد الرسول نازی آباد/ صندوق سیار هم کم آورد

به گزارش خبرنگار مهر ازدحام جمعیت در مسجد الرسول واقع در میدان نازی آباد از صبح امروز تاکنون به اندازه ای بوده است که سه صندوق مستقر در این حوزه قادر به پاسخگویی نیاز رای دهندگان نبوده و درخواست تعرفه شده است.

بر اساس این گزارش به گفته مسئولان شعبه از صبح امروز در صندوق برادران 505 تعرفه و در صندوق خواهران نیز حدود 400 تعرفه استفاده شده که به دلیل ازدحام زیاد ناچار به درخواست صندوق سیار شده اند.

صندوق سیار حاضر در این مسجد نیز تاکنون تعرفه های زیادی استفاده کرده و مسئولان حوزه انتخابیه درخواست تعرفه جدید داده اند.

با وجود اینکه در حال حاضر در میانه روز هستیم هنوز ازدحام در این شعبه زیاد است و مردم منطقه برای رای دادن در صف ایستاده اند.

در این شعبه نیز کودکان و سالمندان زیادی به چشم می خورند. بسیاری از کودکان با شادی برگه های رای پدران و مادران خود را داخل صندوق ها می اندازند.

به گفته مسئول شعبه با توجه به حضور ناظران شورای نگهبان و شورای نظارت تاکنون مشکل خاصی پیش نیامده و فرایند انتخابات در این حوزه به سهولت در حال انجام است .

در مسجد الرسول نازی آباد تعداد زیادی خبرنگار از شبکه های مختلف تلویزیونی حضور دارند و همچنین رادیو جوان نیز در این شعبه غرفه ای را طراحی و به طور مستقیم اخبار حضور مردم را اعلام می کند.

خبرنگاران نیز اذعان داشتند که حضور مردم در این شعبه از صبح امروز بسیار چشمگیر بوده است.