ایجاد نارضایتی در مردم هدف دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی شاهچراغی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه افزود: طی 33 سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دشمن تیرهای مختلفی علیه کشور ایران رها کرد که تک تک تیرها به سنگ خورده است.

وی عنوان کرد: تهدید جنگ علیه ملت ما، به شهادت رساندن دانشمندان هسته ای، ایجاد آشوب، فتنه و بلوا و تحریم نفتی از دیگر اهدافی است که از طرف دشمن، نظام مقدس اسلامی را هدف گرفته است که دشمن در هریک از این توطئه ها ناکام مانده است.

خطیب جمعه شهرری ادامه داد: امروز مسئولان با پشتیبانی مردم با اقتدار کامل قبل از به اجرا در آمدن تحریم از طرف دشمنان شیرهای نفت را به روی فرانسه و انگلیس بستند و با این کار بحرانی که قرار بود به خیال خامشان در کشور ما ایجاد کنند، دامن گیر خودشان شد.

حضور در پای صندوق رأی موجب پیروزی ملت ایران است

وی انتخابات و حضور در پای صندوق رأی را موجب پیروزی ملت ایران برشمرد و یادآور شد: همه واجدین شرایط در انتخابات شرکت کنند و فرصت را مغتنم بشمارند و حضور خود را به آخرین ساعات رأی گیری موکول نکنند.

شاهچراغی اضافه کرد: بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری، مردم هم با حضور خود و هم با انتخاب درست، سیلی نهایی را به گوش دشمن می زنند.

وی غیرت مردم افغانستان در واکنش به هتک حرمت سربازان آمریکایی به قرآن مجید را ستود و گفت: آمریکایی ها با این کار خود یعنی آتش زدن به کلام خدا گور خود را با دستان خود کندند و خشم مردم مسلمان افغانستان را برانگیختند و مطمئنأ از افغانستان هم خواهند رفت.