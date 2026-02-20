۲ شهید و چندین زخمی در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی امروز جمعه با حمله به لبنان، اردوگاه عین الحلوه در صیدا واقع در جنوب این کشور را هدف قرار دادند.

به گفته خبرنگار المیادین، حمله رژیم صهیونیستی به محله حطین در اردوگاه عین الحلوه منجر به شهادت ۲ نفر و زخمی شدن تعدادی دیگر شد.

پس از این حمله، پهپادهای صهیونیستی در آسمان اردوگاه عین الحلوه، شهر صیدا و مناطق اطراف آن به پرواز پرداختند.

روزنامه العربی الجدید به نقل از منبعی در رهبری جنبش حماس در واکنش به تجاوز صهیونیست ها به اردوگاه عین الحلوه نوشت: دشمن می‌خواهد اردوگاه های فلسطینی را نیز وارد حملات روزانه و مستمر به لبنان کند. وی افزود: مکانی که هدف حمله قرار گرفته، مقر نیروهای امنیتی مشترک در عین الحلوه بوده است نه مقر حماس.

در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵، نیروهای صهیونیستی در اردوگاه عین الحلوه کشتاری را مرتکب شدند که منجر به شهادت ۱۴ نفر و زخمی شدن تعداد زیادی شد.در آن زمان، ارتش اسرائیل یک پارکینگ را با ۳ موشک هدف قرار دادند.

این حملات در چارچوب نقض‌ مکرر توافق آتش‌بس ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شده در سال ۲۰۰۶، و تجاوز به حاکمیت لبنان توسط رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد.