  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۵۶

توقیف محموله ۱۰۰ میلیاردی لوازم یدکی قاچاق در هرمزگان

بندرعباس- فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک محموله لوازم یدکی خودرو قاچاق به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیارد ریال از یک لنج باری در گمرک غرب استان واقع در بندر شیوء خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس گمرک غرب استان مستقر در گمرک بندر شیوء حین کنترل شناورهای تجاری، به یک لنج باری مظنون شده و موضوع را به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این شناور، تعداد ۱۴ نگله لوازم یدکی قاچاق شامل ۵ دستگاه نیم موتور، ۱۰ دستگاه گیربکس ، ۲۱ دستگاه دینام ، ۹ دستگاه استارت خودرو و یک نگله موتور کامل که خارج از فهرست کالاهای مجاز ملوانی بود، کشف و توقیف شد و بررسی‌های کارشناسی نشان داد که این اقلام بدون رعایت ضوابط قانونی و خارج از چارچوب مقررات گمرکی وارد کشور شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به برآورد ارزش این محموله توسط کارشناسان اقتصادی، تصریح کرد: ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام شده است که در این پرونده قضایی تشکیل و مالک آن جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد خبر 6754719

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهدی ناظری IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      ۶۰درصد خودروهای خارجی در استان قاچاق وارد میشود،
    • محمد رضا IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      اینا بدبختیه اینا قاچاق نیست که

