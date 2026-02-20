توقیف محموله ۱۰۰ میلیاردی لوازم یدکی قاچاق در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس گمرک غرب استان مستقر در گمرک بندر شیوء حین کنترل شناورهای تجاری، به یک لنج باری مظنون شده و موضوع را به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این شناور، تعداد ۱۴ نگله لوازم یدکی قاچاق شامل ۵ دستگاه نیم موتور، ۱۰ دستگاه گیربکس ، ۲۱ دستگاه دینام ، ۹ دستگاه استارت خودرو و یک نگله موتور کامل که خارج از فهرست کالاهای مجاز ملوانی بود، کشف و توقیف شد و بررسی‌های کارشناسی نشان داد که این اقلام بدون رعایت ضوابط قانونی و خارج از چارچوب مقررات گمرکی وارد کشور شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به برآورد ارزش این محموله توسط کارشناسان اقتصادی، تصریح کرد: ارزش تقریبی کالاهای مکشوفه ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام شده است که در این پرونده قضایی تشکیل و مالک آن جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.