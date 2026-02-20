مهار حریق گسترده چند خودرو و غرفه میوه فروشی در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز جمعه ۱ اسفندماه ۱۴۰۴، حادثه حریق تریلی در بلوار شهید رجایی، قبل از پل روگذر پیامبر اعظم، به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.

این حادثه در ساعت ۱۱:۲۹ گزارش شد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی ایستگاه‌های شماره ۱۰ و ۱۱ آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

محمد امین لیاقت در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل عملیات اطفای حریق را آغاز کردند. شدت آتش‌سوزی به‌گونه‌ای بود که شعله‌ها به یک دستگاه خودروی تیبا، یک دستگاه وانت و چند غرفه میوه‌فروشی مجاور سرایت کرده و موجب بروز خسارت شد. آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی موفق شدند با اقدام به موقع آتش را مهار و از گسترش بیشتر آن جلوگیری کنند.

وی افزود: خوشبختانه این حادثه مورد مصدومیت یا فوتی نداشت و عملیات پس از ایمن‌سازی کامل محل، پایان یافت.

گفتنی است علت وقوع این سانحه توسط پلیس راهور در دست بررسی است.