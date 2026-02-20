شکست پرسپولیس برابر خیبر در نیمه اول/ سرخپوشان همچنان در بحران نبُردن

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و خیبر خرم‌آباد از ساعت ۱۹ امشب جمعه در هفته بیست و دوم لیگ برتر فصل جاری پیگیری شد که نیمه اول این بازی با پیروزی یک بر صفر میهمان خرم‌آبادی همراه بود.

سیداحسان حسینی (۱۱) تک گل خیبر را به ثمر رساند.

ترکیب پرسپولیس

پیام نیازمند، امید عالیشاه، حسین ابرقویی، سروش رفیعی، مرتضی پورعلی گنجی، علی علیپور، ایگور سرگیف، فرزین معامله‌گری، تیوی بیفوما، دنیل گرا و مارکو باکیچ.

ترکیب خیبر خرم‌آباد

حسین پورحمیدی، عرفان معصومی، احسان حسینی، مسعود محمدی، سبحان پسندیده، اسماعیل بابایی، فردین یوسفی، مهدی گودرزی، محسن سفیدچغایی، امیرحسین فارسی و عیسی مرادی.

باز هم گل خوردن از همان ناحیه همیشگی!

بازی در حالی با توجه ویژه دو تیم به بازی مستقیم آغاز شد که خیبر خرم آباد با آگاهی از ضعف در دفاع چپ پرسپولیس سعی داشت از همان ناحیه با ارسال های بلند دروازه نیازمند را با خطر روبرو کند شیوه ای که خیلی زود به جواب داد و خیبری ها روی ارسال بلند هافبک خود و ضربه سر احسان حسینی به راحتی به گل رسیدند. پیام نیازمند دروازه‌بان پرسپولیس هرچقدر تلاش کرد توم را بگیرد ناموفق بود تا همین موضوع تاسف اوسمار ویه‌را سرمربی برزیلی سرخ ها را به همراه داشته باشد.

پرسپولیس برای جبران گل خورده سعی داشت از شوت های پشت محوطه جریمه و نفوذ به عمق دفاع خیبر استفاده کند اما شوت عالیشاه در دقیقه ۲۶ به بیرون رفت و شوت علیپور در دقیقه ۴۲ را پورحمیدی در آغوش گرفت تا نیمه اول با همین یک گل به پایان برسد.

البته خیبری ها در دقیقه ۴۴ روی شوت سرکش فردین یوسفی می توانستند گل دوم را به ثمر برسانند اما نیازمند آن را دفع کرد.