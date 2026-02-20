۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۰۸

بازداشت «لیدر اغتشاشات» فردیس کرج؛ روایت متهم از کودتای دی‌ماه

کرج-منابع رسمی از بازداشت فردی خبر داده‌اند که از او به‌عنوان یکی از لیدرهای کودتا درفردیس کرج یاد می‌شود؛ فرد بازداشت‌شده در اظهاراتی، جزئیاتی از نقش خود را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بازداشت فردی خبر داده‌اند که به گفته مقام‌های مسئول، از عوامل اصلی اغتشاشات ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در فردیس استان البرز بوده است.

بر اساس روایت منتشرشده از سوی این فرد، در جریان حوادث آن روز، گروهی در حال ضرب‌وشتم یک نیروی بسیجی با سلاح سرد بودند و او نیز پس از مشاهده صحنه، در درگیری مشارکت کرده است.

در بخشی از اظهارات متهم آمده است که از شهروندان خواسته تحت تأثیر چنین فضاهایی قرار نگیرند و ابراز امیدواری کرده است افراد دیگر درگیر این‌گونه حوادث نشوند.

جزئیات بیشتری درباره روند قضایی پرونده یا اتهامات رسمی مطرح‌شده علیه این فرد منتشر نشده است.

