برخورد قانونی و قاطع با تخلفات انتخاباتی انجام می شود

رضا آزادی کناری در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: خوشبختانه این دوره از انتخابات یکی از انتخابات آرام در سطح شهرستان است که بدون دغدغه در حال انجام است.

وی بیان داشت: تاکنون هیچگونه برخوردی در این حوزه انتخابی گزارش نشده و انتخابات سالم و پر شوری در حال برگزاری است.

فرماندار نکا با تاکید بر رعایت قانون مداری در انتخابات اظهار داشت: مادامی که قانون بر انتخابات حکمفرما باشد اتفاقی نمی افتد اما اگر خدای ناکرده کسی بخواهد از قانون خارج و از آن عدول کند برخورد می شود.

آزادی ادامه داد: برگزاری انتخاباتی قانونمند، سالم و با حضور حداکثری از مهمترین اهداف ما بوده و در برخورد با متخلفات انتخابات، بدون ملاحظه برخورد می کنیم.

وی یادآور شد: خوشبختانه شهرستان نکا از شهرهای آرام استان مازندران و ما هیچ مشکلی در شهرستان نداریم و با تمهیدات لازم که برای برگزاری یک انتخابات سالم و پرشور توسط مسئولان برگزارکننده مهیا شده است.

آزادی کناری افزود: امیدواریم تا پایان زمان برگزاری انتخابات این سلامت انتخاباتی در این حوزه حاکم باشد.