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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۱۳

آزادی در گفتگو با مهر:

برخورد قانونی و قاطع با تخلفات انتخاباتی انجام می شود

برخورد قانونی و قاطع با تخلفات انتخاباتی انجام می شود

نکا – خبرگزاری مهر: فرماندار نکا گفت: برخورد قانونی و قاطع با تخلفات انتخاباتی انجام می شود.

رضا آزادی کناری در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: خوشبختانه این دوره از انتخابات یکی از انتخابات آرام در سطح شهرستان است که بدون دغدغه در حال انجام است.

وی بیان داشت: تاکنون هیچگونه برخوردی در این حوزه انتخابی گزارش نشده و انتخابات سالم و پر شوری در حال برگزاری است.

فرماندار نکا با تاکید بر رعایت قانون مداری در انتخابات اظهار داشت: مادامی که قانون بر انتخابات حکمفرما باشد اتفاقی نمی افتد اما اگر خدای ناکرده کسی بخواهد از قانون خارج و از آن عدول کند برخورد می شود.

آزادی ادامه داد: برگزاری انتخاباتی قانونمند، سالم و با حضور حداکثری از مهمترین اهداف ما بوده و در برخورد با متخلفات انتخابات، بدون ملاحظه برخورد می کنیم.

وی یادآور شد: خوشبختانه شهرستان نکا از شهرهای آرام استان مازندران و ما هیچ مشکلی در شهرستان نداریم و با  تمهیدات لازم  که برای برگزاری یک انتخابات سالم و پرشور توسط مسئولان برگزارکننده مهیا شده است.

آزادی کناری افزود: امیدواریم تا پایان زمان برگزاری انتخابات این سلامت انتخاباتی در این حوزه حاکم باشد.

کد مطلب 1549576

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