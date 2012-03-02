علیرضا هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتخابات مهمترین رویداد سیاسی در اتحاد و انسجام ملی است، افزود:مردم ولایی و انقلابی شهرستان زرندیه در تمامی عرصه ها حضور فعالی داشته و این بار نیز مردم این شهرستان دوشادوش مردم عزیز ایران اسلامی حماسه ای دیگر خلق کردند.

وی افزود: حضور گسترده مردم در این انتخابات از آغازین دقایق صبح نشان دهنده درک و آگاهی بالای مردم است.

فرماندار زرندیه گفت: دشمنان در تلاش هستند حضور مردم ایران را در انتخابات کمرنگ جلوه دهند اما ملت عزیز ایران با حضور پرشور خود در انتخابات تمام نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کردند.

وی گفت: در این شهرستان برای برگزاری انتخابات 40 شعبه اخذ رای که 24 شعبه آن سیار و 16 شعبه ثابت است، استقرار یافته است که از این تعداد شامل 25 شعبه روستایی و 15 شعبه شهری است و کار جمع آوری آرا مردم را انجام می دهند.