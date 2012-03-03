درجه بندی امدادگران در استان مرکزی انجام می شود

مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر درجه بندی امدادگران در استان افزود:در این طرح امدادگران با چهار درجه امدادیار، امدادگر، نجاتگر و ایثار گر رتبه بندی می شوند.

وی پاسخگویی صحیح در حوادث و سوانح و آموزش نیروی انسانی متخصص را از اساسی‌ترین برنامه‌های هلال احمر دانست و افزود: در این راستا باید با برنامه ریزی مناسب برای جذب، آموزش، ‌سازماندهی نیروهای داوطلب گام برداشت.

وی افزود: هدف ازاجرای طرح اعطاء و ارتقاء درجه به امدادگران را پاسخگوئی مؤثر به حوادث گوناگون، تربیت و آماده سازی نیروی انسانی، ایجاد انگیزه برای فعالیت،ایجاد رقابت سالم، ایجاد بانک اطلاعاتی و برنامه ریزی برای تامین نیروها و پرداخت کمک هزینه به امدادگران عنوان کرد.

سلیمی افزود: این درجه طی مراسمی در 14 اسفندماه با حضور دکترمحمود مظفرریاست سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور به صورت نمادین به 9 نفر از امدادگران استان اهدا خواهد شد.

مهمترین وظیفه هلال احمر پاسخگویی به بحران است

سلیمی افزود: براساس مصوبه مجلس شورا برای جمعیت هلال احمر هشت وظیفه در داخل کشورتعریف شده است که مهمترین وظیفه جمعیت هلال احمر پاسخگویی به بحران است .

وی همچنین مدیریت و فرماندهی حادثه و آموزش همگانی را از جمله وظایف هلال احمر در طرح جامع مدیریت بحران کشور عنوان کرد و افزود: این جمعیت علاوه براین وظایف وظیفه جمع آوری کمکهای مردمی در جهت ارسال به آسیب دیدگان داخلی و خارجی را نیز بر عهده دارد.

پاسخگویی به سوانح و پیشگیری و آمادگی در برابر سوانح از اولویتها در استان است

سلیمی، حوزه های ماموریتی هلال احمر را پیشگیری، کاهش اثرات و آمادگی در برابر حادثه و سانحه، مقابله در برابر حادثه و سانحه، تقویت جلوه ملی و ارتباطات بین‌المللی در راستای ایجاد تفاهم بیشتر، صلح و دوستی متقابل بین ملت‌ها، نهادینه کردن مشارکت جوانان در فعالیتهای امدادی و عام المنفعه، توسعه و بهبود فعالیتهای داوطلبانه، حمایت از سلامت انسانها، آموزشها و پژوهشهای کاربردی عنوان کرد و اولویت جمعیت را در استان پاسخگویی به سوانح و پیشگیری و آمادگی در برابر سوانح و حوادث یاد کرد.

طرح آموزش 50 هزار نفری آموزش امداد و کمک های اولیه، تقویت ناوگان امدادی استان ، اجرای کارگاه های آموزشی برای 700 نفر روسای شعب و مسئولین امداد، برگزاری 2 دوره مسابقات کشوری جستجوی نجات در تصادفات جاده ای، راه اندازای مرکز EOC، و سامانه 137 را از جمله اقدامات جمعیت هلال احمر استان مرکزی عنوان کرد.

وی ساخت پایگاه امداد جاده ای دلیجان در زمینی به وسعت 300متر مربع و با اعتبار 150 میلیون تومان ، ساخت انبارامدادی دلیجان به مساحت 1560متر مربع با اعتبار 700 میلیون تومان، و راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر با دو رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی را از دیگر اقدامات انجام شده جمعیت عنوان کرد.



پذیرش 120 دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر



سلیمی گفت: با راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر تربیت نیروی انسانی متخصصی امداد و نجات در دستور کار قرار گرفته است.



وی با اشاره به اینکه این مرکز در سال تحصیلی جدید با پذیرش 120 دانشجو در دو رشته امداد سوانح و آتش نشانی و خدمات ایمنی فعالیت خود را آغاز کرد افزود: نیروی انسانی توانمند و متبحر مهمترین سرمایه هر دستگاه اجرایی است ولی دسترسی به این مهم در هلال احمر به دلیل جنس کار و نوع ماموریت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



وی با تاکید بر اهمیت داشتن مهارت در امور امداد رسانی گفت: کارکنان این نهاد اغلب برای نجات جان افراد حادثه دیده تلاش می کنندو داشتن مهارت در کار آنها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است



افتتاح مرکز تخصصی هلال احمربه منظور برگزاری دوره های تخصصی



سلیمی افتتاح مرکز تخصصی هلال احمر به منظور برگزاری دوره های تخصصی جاده ای، آوار، کوهستان و سازه های نجات، ساخت یک اردوگاه تفریحی در محلات، کلنگ زنی پایگاه جاده ای قره چای، کلنگ زنی پایگاه جاده ای سه راهی آوه، ساخت مرکز اداری در شازند، احداث مجتمع اداری و امدادی در تفرش را از جمله برنامه های آتی هلال احمر استان مرکزی اعلام کرد.

