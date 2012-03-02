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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱:۵۶

نامزد جبهه متحد اصولگرایان نماینده مردم ماهشهر شد

نامزد جبهه متحد اصولگرایان نماینده مردم ماهشهر شد

اهواز - خبرگزاری مهر: کار شمارش آرا در حوزه انتحابیه ماهشهر، امیدیه و هندیجان در حالی به آخرین مراحل خود رسید که نماینده شدن حبیب آقاجری در این حوزه قطعی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه تنها تعداد کمی از صندوقهای اخذ رای در حال شمارش هستند از ماهشهر خبر می رسد حبیب آقاجری با 30 هزار رای در همان مرحله اول کرسی نمایندگی مردم ماهشهر را تصاحب کرد.

محمد آقاجری و جشنی نفرات دوم و سوم این حوزه انتخابیه هستند که هر کدام حدود 14 هزار و 13 هزار رای به دست آوردند.

حبیب آقاجری نامزد مورد حمایت جبهه متحد در حوزه انتخابیه ماهشهر، امیدیه و هندیجان است که برای اولین بار وارد مجلس می شود.

خلیل حیات مقدم نماینده این حوزه رد صلاحیت شد و امکان ورود به مجلس را به دست نیافت.
کد مطلب 1549885

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