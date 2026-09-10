فکت چک؛ اخباری که ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-لغو پروازهای خارجی درپی تشدید تحریمها علیه شرکتهای هواپیمایی کشور
-ادعای رویترز درباره ارسال پیام اسلامآباد به تهران درخصوص تحولات یمن
-حمایت نظامی ایران از انصاراللّه یمن در نبرد با عربستان
-کمک نظامی پاکستان به عربستان سعودی در مقابله با انصاراللّه یمن
-ترور محمدالعاطفی(وزیر دفاع یمن) به همراه تعدادی از فرماندهان انصارالله در «تعز»
-اصابت یک پهپاد به هواپیمای حامل زلنسکی هنگام برخاستن از «مولداوی»
-درخواست پرسپولیس برای لغو دیدار با خیبر خرمآباد
-انتقال «خانه دف ایران» از استان کردستان به تهران
-توقف فروش بلیت تئاتر «قبض روح» و ساخت قسمت دوم فیلم «کما»
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