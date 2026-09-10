  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

ابراهیمی: روایت صادقانه نقطه قوت خبرنگاران خبرگزاری مهر است

ابراهیمی: روایت صادقانه نقطه قوت خبرنگاران خبرگزاری مهر است

مشهد- مدیر روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: خبرگزاری مهر با روایت اول و صادقانه در میدان، همگام با مردم در عرصه‌های مختلف خوش درخشیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ابراهیمی عصر پنجشنبه در نشست «توانمندسازی و تقدیر از خبرنگاران مهر خراسان رضوی» ضمن تقدیر از تلاش‌های یک‌ساله این مجموعه، بر نقش کلیدی رسانه در مواجهه با عملیات روانی دشمن تأکید کرد.

مدیر روابط عمومی  اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی در شرایط فعلی اظهار کرد: در شرایطی که دشمن با عملیات روانی به‌دنبال وارونه‌سازی حقایق است، خبرنگاران مهر خراسان رضوی در ماه‌های گذشته بسیار خوش درخشیدند. این فعالان رسانه‌ای توانستند پابه‌پای مردم و در میدان عمل، رویدادها را به‌درستی به تصویر کشیده و با انجام رسالت انقلابی و دینی خود، روایت‌گر صادق و دقیق صحنه‌ها باشند.

وی افزود: این خبرنگاران با حضور در تجمعات مردمی، مراسم‌های مذهبی از جمله تشییع امام شهید، ویژه‌برنامه‌های ماه محرم و صفر و سایر مناسبت‌های ملی و مذهبی، فضاسازی رسانه‌ای مطلوبی ایجاد کردند که نقش مهمی در تبیین حکمرانی دینی ایفا کرد.

ابراهیمی خبرگزاری مهر را مجموعه‌ای دغدغه‌مند دانست و گفت: بی‌تردید این خبرگزاری از خبرنگارانی دلسوز تشکیل شده که با نگاه ویژه به مسائل دینی و فرهنگی، به خوبی در مسیر توسعه گفتمان حکمرانی دینی گام برمی‌دارند.

مدیر روابط عمومی  اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود، به مزیت‌های رقابتی این خبرگزاری اشاره کرد و افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، یک بازوی خبری بسیار مطمئن، معتبر و در عین حال چابک همچون خبرگزاری مهر در اختیار دارد که بحمدالله منبعی موثق برای مخاطبانی است که به دنبال اخبار صادق، جامع، به‌روز و تازه هستند.

وی همچنین با اشاره به گستردگی پوشش خبری در استان، خاطرنشان کرد: یکی از مزایای بارز خبرگزاری مهر خراسان رضوی، پوشش دقیق تمامی شهرستان‌های استان به پشتوانه دفاتر و نمایندگی‌های فعال رسانه‌ای آن است.

گفتنی است؛ در این نشست تخصصی، ضمن تقدیر از فعالیت‌های یک‌ساله خبرنگاران، بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی و اولویت‌بندی‌های رسانه‌ای برای ارتقای کیفی فعالیت‌های آتی تأکید شد.

کد مطلب 6943463

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها