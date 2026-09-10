هفت متخلف شکار پیش از اقدام به صید در بوزین و مرخیل متوقف شدند

آزاد شیخویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی و توقف هفت متخلف در ارتفاعات منطقه حفاظتشده بوزین و مرخیل خبر داد و اظهار کرد: این افراد در جریان گشت و کنترل شبانه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان و باینگان شناسایی شدند.
وی افزود: مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با همکاری نیروهای یگان حفاظت باینگان، در جریان گشتهای شبانه خود در منطقه حفاظتشده بوزین و مرخیل، حضور این افراد را در ارتفاعات منطقه شناسایی کردند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه تصریح کرد: هفت متخلف در ساعت ۰۰:۱۵ بامداد روز ۱۹ شهریورماه در ارتفاعات منطقه مشاهده شدند و نیروهای محیط زیست پیش از آنکه این افراد اقدامی برای شکار انجام دهند، آنها را متوقف کردند.
شیخویسی ادامه داد: در بررسیهای انجامشده، دو قبضه سلاح شکاری مجاز نیز همراه این افراد مشاهده شد و موضوع برای بررسی بیشتر و انجام مراحل قانونی در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به تداوم گشتهای حفاظتی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست گفت: نیروهای یگان حفاظت به صورت مستمر در این مناطق حضور دارند و گشتهای شبانه با هدف جلوگیری از وقوع تخلفات و مقابله با شکار غیرمجاز انجام میشود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: حفاظت از حیاتوحش و صیانت از زیستگاههای ارزشمند استان از مهمترین اهداف این اقدامات است و نیروهای یگان حفاظت با جدیت این مأموریت را دنبال میکنند.
شیخویسی با قدردانی از هوشیاری و تلاش نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان و باینگان گفت: روند گشت و کنترل مناطق حفاظتشده استان ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم در دستور کار قرار میگیرد.
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