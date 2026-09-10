به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جمالی در جریان سفر مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به گلپایگان، با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان این شهرستان، اظهار کرد: این مجموعه در راستای فعالیتهای تعاونی راهاندازی شده و مجموعهای عامالمنفعه محسوب میشود که متعلق به حدود ۲۵۰ نفر از کارکنان پگاه گلپایگان است.
وی افزود: این مجموعه در چهار طبقه و با کاربری اداری و تجاری راهاندازی شده و نخستین فروشگاه سلامت با این سبک و سیاق جدید در غرب استان اصفهان است.
جمالی ادامه داد: در این فروشگاه محصولات سلامتمحور عرضه میشود و محصولاتی که در این مجموعه مشاهده میشود، محصولات پگاه است. پگاه شرکتی متعلق به صندوق بازنشستگی است و فعالیت آن در راستای منافع بازنشستگان و ذینفعان این مجموعه در سراسر کشور انجام میشود.
وی با بیان اینکه محصولات عرضهشده از محصولات سلامتمحور هستند، گفت: این محصولات بدون مواد افزودنی و نگهدارنده عرضه میشوند و امیدواریم در ادامه، فازهای بعدی توسعه این مجموعه نیز راهاندازی شود.
رئیس هیات مدیره تعاونی مصرف پگاه گلپایگان تصریح کرد: شعبه نخست این مجموعه در میدان فردوسی قرار دارد و بالای ۳۰ سال سابقه فعالیت دارد و با پیگیریهای انجامشده و مساعدت مسئولان، این شعبه جدید نیز راهاندازی شد.
وی ابراز کرد: علاوه بر این مجموعه، یک انبار هزار متری نیز در شهر گوگد، حدفاصل گوگد و گلپایگان، راهاندازی شده است که حاصل پیگیریها و همکاریهای انجامشده برای توسعه فعالیتهای مجموعه است.
وی با اشاره به عرضه محصولات پگاه در این فروشگاه، خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰ تا ۱۰۰ قلم محصول لبنی در این مجموعه با تخفیفات ویژه عرضه میشود که حدود نیمی از آنها تولید پگاه گلپایگان و نیمی دیگر تولید سایر کارخانههای پگاه در کشور است.
وی رعایت زنجیره سرمایش را از الزامات عرضه محصولات عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم محصولات به شکل سالم و با رعایت زنجیره سرمایش به دست مصرفکننده برسد و کالاها با قیمت منطقی، معقولانه و منصفانه عرضه شوند.
جمالی با بیان اینکه امکان عرضه محصولات از طریق کالابرگ نیز در این فروشگاه فراهم است، تأکید کرد: تلاش ما این است که در کنار خدمترسانی به همکاران و سهامداران مجموعه، زمینه ارائه محصولات باکیفیت و قیمت مناسب به مردم گلپایگان و سایر مصرفکنندگان نیز فراهم شود.
وی همچنین از برنامهریزی برای احداث فروشگاهای دیگر سلامت در غرب استان اصفهان خبر داد و گفت: یکی دیگر از فعالیتهای این تعاونی مصرف، به عنوان یکی از سرآمدترین تعاونیهای مصرف شرکتهای پگاه، اقدام برای تأسیس کارخانه تولید مواد غذایی است که پیشبینی میشود این کارخانه ظرف یک سال آینده به بهرهبرداری برسد.
به گفته وی، فعالیتهای این تعاونی تاکنون زمینه اشتغال حدود ۳۰ نفر به صورت مستقیم و حدود ۳۰ نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم کرده است و با راهاندازی کارخانه جدید، حداقل ۳۰ تا ۵۰ فرصت شغلی دیگر ایجاد خواهد شد.
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