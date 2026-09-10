به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره حفاری غیرمجاز در عرصه‌های جنگلی، مأموران انتظامی با همکاری نیروهای اداره منابع طبیعی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل، در عملیاتی هدفمند دو نفر را که با هدف کشف دفینه اقدام به حفاری غیرمجاز در اراضی جنگلی منطقه صلاح‌الدین‌کلا کرده بودند، حین انجام عملیات دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی نوشهر ادامه داد: در جریان این عملیات، دو دستگاه خودرو متعلق به متهمان نیز توقیف شد و افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به اتهام انتسابی و طی مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

سرهنگ نورانی با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه‌های طبیعی و میراث ملی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، حفاری غیرمجاز یا تخریب در مناطق جنگلی، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.