کیانوش احسانی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری سه نفر از متخلفان صید غیرمجاز ماهی در شهرستان سرپل‌ذهاب خبر داد و اظهار کرد: این افراد در جریان گشت و کنترل مأموران محیط زیست و با همکاری پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: این عملیات در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با تخلفات مربوط به شکار و صید انجام شد و مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با همکاری مأموران کلانتری ۱۱ بسیج شهری سرپل‌ذهاب موفق به شناسایی متخلفان شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپل‌ذهاب تصریح کرد: در جریان این اقدام، ۷۰ کیلوگرم ماهی که به شکل غیرمجاز صید شده بود، کشف و ضبط شد و سه متخلف نیز توسط مأموران دستگیر شدند.

احسانی‌پور ادامه داد: پس از دستگیری متهمان، برای آنان پرونده تشکیل شد و با دستور قاضی کشیک، افراد دستگیرشده در بازداشتگاه نگهداری شدند.

وی خاطرنشان کرد: پرونده متخلفان برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع قضایی ارجاع شده است و روند قانونی این پرونده در حال پیگیری است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپل‌ذهاب با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع آبی و ذخایر آبزی استان گفت: صید غیرمجاز ماهی می‌تواند به جمعیت آبزیان و تعادل اکولوژیکی زیستگاه‌های آبی آسیب وارد کند و از مصادیق تخلف و جرم زیست‌محیطی به شمار می‌رود.

احسانی‌پور تأکید کرد: با افرادی که اقدام به صید غیرمجاز آبزیان کنند، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد و حفاظت از منابع طبیعی و زیستگاه‌های آبی نیازمند همراهی و همکاری مردم است.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یا سامانه‌های ارتباطی این اداره اطلاع دهند تا مأموران در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و پیگیری آن اقدام کنند.