نمایندگان استان یزد مشخص شدند/ مشارکت 65 درصدی مردم یزد

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه انتخابیه یزد و صدوق کل آرا 201 هزار و 500 رای بود که محمدصالح جوکار کاندیدای اصولگرایان استان یزد با کسب 75 هزار رای اول شد و سیدمحمدکاظم وزیری هامانه با 49 هزار رای و اختلاف 50 هزار رای با جوکار،‌ دوم شد.

در حوزه انتخابیه تفت و میبد نیز در مجموع 58 هزار و 803 رای به صندوق‌ها ریخته شد که حجت‌الاسلام سیدجلال یحیی‌زاده با 25هزار و 382 رای راهی مجلس شد.

در حوزه اردکان نیز در مجموع 39 هزار و 600 رای به صندوق ریخته شد که محمدرضا تابش با 25هزار و 600 رای کرسی مجلس را از آن خود کرد.

در شهرستان طبس نیز محمدعلی عبدالله زاده با 43هزار و 797 رای از حوزه طبس و سه شهر دیگر خراسان جنوبی راهی مجلس شد.

در حوزه انتخابیه ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز نیز انتخابات به دور دوم کشیده شد و کاظم فرهمند با حدود 23 هزار و 100 رای و حجت الاسلام دخیل عباس زارع‌زاده مهریزی با حدود 23 هزار و 500 رای یک بار دیگر بر سر کرسی مجلس با هم رقابت خواهند کرد.

میزان مشارکت مردم استان یزد بین 60 تا 65 درصد اعلام شده است.