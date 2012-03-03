تحریم ایران برای اقتصاد جهان سنگین است/ هشدار نسبت به یک "شوک نفتی"

به گزارش خبرگزاری مهر،"مایکل ریچاردسون" نویسنده این تحلیل، که خود کارشناس مؤسسه مطالعات شرق آسیا درسنگاپور نیز هست، می نویسد: آیا آمریکا و اتحادیه اروپا می توانند بدون افزایش قیمت نفت و مشکلات اقتصادی ناشی از آن در آسیا و همینطور در غرب اقدام به اعمال تحریم ها علیه یران بکنند، پاسخ به ویژه درباره آسیا سخت است زیرا که کشورهای این قاره باید عواقب تحریم های آتی را تحمل کنند.

این کارشناس در ادامه می نویسد: چین، هند، ژاپن، و کره جنوبی باید بین تامین انرژی‎ و حمایت از تلاش های بین المللی برای ممانعت از اشاعه هسته ای"انتخاب ناخوشایندی"داشته باشند. در چنین روندی آنها باید تاثیر انتخاب خود را بر قیمت نفت بپذیرند.



نفت برنت دریای شمال که یک پایه بین المللی است به بیش از 123 دلار در هر بشکه در معاملات ماه آوریل رسید و این در حالی است که در آغاز سال جاری این میزان 107 دلار بود اما هنوز به رکوردی که در اواسط سال 2008 زد و به 147 دلار رسید، نرسیده است.

کارشناس مؤسسه مطالعات شرق آسیا در بخش دیگری از تحلیل خود آورده است: تنش های ژئوپلیتیکی، ناشی از تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران است و عمدتاً این مسئله عامل افزایش قیمت های نفت در بحبوحه رشد ضعیف اقتصاد در غرب و کاهش رشد اقتصادی در آسیا است. در واقع برخی از بازرگانان انرژی می گویند که افزایش جهانی قیمت نفت خسارت ناشی از تحریمهای ایران را برای آنها جبران کرده و بنابر این به نفع ایران است تا به بحران دامن زند و با تهدید نسبت به بستن تنگه هرمز به روی نفتکش‌ها و حملات تلافی جویانه علیه کشورهایی که از تحریم حمایت می کنند یا کشورهایی که پیشنهاد جبران کمبود نفت ایران را کرده اند اهداف خود را پیش ببرد.

در ادامه این مطلب نویسنده با اشاره به اهمیت نفت و فروش آن برای اقتصاد و بودجه ایران آورده است: آمریکا از اروپا و همپیمانان خود در آسیا خواسته تا جایگزین برای نفت ایران پیدا کنند تا از عواقب افزایش بهای نفت ممانعت بعمل آورند. متحدین آمریکا از جمله ژاپن و کره جنوبی هم در حال گفتگو با واشنگتن برای کاهش قابل قبول واردات نفت از ایران هستند. اما چین و هند که مجموعاً 34 درصد از نفت ایران را وارد می کنند از تسلیم شدن به فشارهای غرب اکراه دارند و اینگونه استدلال می کنند که تحریم‌های آمریکا و اروپا فراتر از خواسته های شورای امنیت سازمان ملل است و سازنده نخواهد بود.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: با تهدیدهایی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران دارند بیم آن می‌رود تا شوک نفتی دیگری در خاورمیانه به وقوع بپیوندد. اما ایران اخیراً پیشنهاد گفتگو با غرب، چین، و روسیه را برای حل موضوع هسته ای خود داده اینکه این درخواست جدی است یا نه باید صبر کرد و دید. اما واردکنندگان بزرگ نفتی در آسیا در حالی که خود را آماده بدترین وضعیت می کنند در همان حال امیدوارند که بهترین نتیجه حاصل شود.