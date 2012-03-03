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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۳

نشست "دانش سیاسی در حوزه علمیه قم" برگزار می‌شود

نشست "دانش سیاسی در حوزه علمیه قم" برگزار می‌شود

نشست نقد کتاب "دانش سیاسی در حوزه علمیه قم" تألیف دکتر عبدالوهاب فراتی چهارشنبه 17 اسفند در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود .

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به دبیری علمی حجت‌الاسلام دکتر احمدرضا یزدانی‌مقدم برگزار می‌شود، حجت‌الاسلام دکتر منصور میراحمدی و دکتر علیرضا صدرا به عنوان ناقد سخنرانی می کنند.
 
نشست نقد کتاب دانش سیاسی در حوزه علمیه قم، با مشارکت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و مرکز همکاری های علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم برگزار خواهد شد.
 
این نشست روز چهارشنبه 17 اسفندماه از ساعت 10 تا 12 در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.
کد مطلب 1550187

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