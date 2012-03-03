به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که به دبیری علمی حجت‌الاسلام دکتر احمدرضا یزدانی‌مقدم برگزار می‌شود، حجت‌الاسلام دکتر منصور میراحمدی و دکتر علیرضا صدرا به عنوان ناقد سخنرانی می کنند.

نشست نقد کتاب دانش سیاسی در حوزه علمیه قم، با مشارکت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و مرکز همکاری های علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم برگزار خواهد شد.

این نشست روز چهارشنبه 17 اسفندماه از ساعت 10 تا 12 در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.