پرداخت مطالبات تئاتری ها حداقل وظیفه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "ویتسک‌، داستان ناتمام" نمایشی است که پس از طی تمام مراحل لازم و دریافت مجوز با کارگردانی ناصر حسینی‌مهر و حضور جعفر والی و دیگر چهره‌های تئاتر نظیر خسرو حکیم‌رابط و هوشنگ قوانلو نیمه دوم آبان‌ماه سال جاری در تالار مولوی به صحنه رفت.



حسینی‌مهر درباره وضعیت تسویه قرارداد این اجرای نمایشی به خبرنگار مهر گفت: سرانجام پس از یک سال نامه‌نگاری متعدد و گذشت چهار ماه از اجرای نمایش "ویتسک‌، داستان ناتمام" در تالار مولوی، چهارشنبه 10 اسفندماه از طرف شورای حمایت با درخواست ما مبنی بر دریافت بودجه نسبت به برآورد تایید شده در شورای ساخت و تأمین هزینه‌های این اجرای انجام شده، مخالفت شد.



وی یادآور شد: دلیل مخالفت شورا اینگونه بیان شد که "شورا نظرش این است نگاهی که در نمایش وجود داشت نگاه خوبی به انسان و به شرایط اجتماعی‌ـ مذهبی نبود." این در حالی است که اثر یک ماه اجرا داشته و در طول این مدت کوچکترین اشاره ای به این نظر نشده بود. اگر موضوع نمایش مشکل داشت شورای نظارت و ارزشیابی باید نسبت به آن واکنش نشان می داد که این اتفاق هرگز نیفتاد.



کارگردان نمایش "ویتسک‌، داستان ناتمام" داوری چنین تصمیمات حیرت‌انگیز و شگردهای جدید مسئولان و سنگ‌اندازی برای هنرمندان تئاتر را واگذار به جامعه تئاتری ایران کرد.



حسینی‌مهر تصریح کرد: نمی‌دانم چگونه باید پاسخگوی افرادی باشم که نزدیک 10 میلیون تومان بابت دکور، پوستر و بروشور و لباس و وسایل صحنه به ما قرض دادند. نمی‌دانم به همکاران و بازیگرانم چه بگویم که بیش از شش ماه به تمرین و اجرای این نمایش پرداختند،‌ به استاد جعفر والی، خسرو حکیم‌رابط، هوشنگ قوانلو، پرویز بزرگی، فرزاد ادیبی، شهروز دل‌افکار و جمع 20 نفره گروه اجرایی.



جعفر والی بازیگر با سابقه سینما و تئاتر و بازیگر نمایش "ویتسک‌، داستان ناتمام" بروز چنین مشکلاتی برای جامعه تئاتری را دلگیر کننده و ناامید کننده دانست. وی تأکید کرد: اگر قرار است تئاتر کمرنگ شود حداقل مطالبات هنرمندان پرداخت شود. شش‌ماه تا یک سال گروه‌ تمرین و اجرا می‌کنند و چشم‌شان به دستمزدهای خود است اما وقتی این اتفاق نمی‌افتد شرایط نامناسبی برای هنرمندان ایجاد می‌شود.



وی ادامه داد: عده‌ای کار کردند و قرارداد بستند و اگر قرار است دیگر کار نکنند حداقل شکم‌شان را سیر کنند. این شرایط بسیار تأسف‌بار است.



والی این شرایط را باعث به هم خوردن تعادل ذهنی هنرمندان دانست و یادآور شد: من 61 سال است که در تئاتر حضور دارم و هیچگاه با چنین شرایطی مواجه نشدم. این روند درست نیست. اگر قرار است هنرمند تئاتر کنار گذاشته شود مطالبات و معوقه‌های او باید پرداخت شود. این انسانی‌ترین روشی است که باید مدنظر قرار گیرد. اگر دولت قرار است از تئاتر حمایت نکند باید این نکته را صریح اعلام کند تا همه تکلیف خود را بدانند.